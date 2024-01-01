Альтернативы - Fiskl
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Xero
xero.com
Xero — новозеландская публичная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов ...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — американская компания, предоставляющая облачное программное обеспечение для расчета заработной платы и управления человеческим капиталом. С момента своего основания в 1997 году он базируется в Иллинойсе.
Paycom
paycom.com
Paycom предлагает онлайн-услуги по расчету заработной платы и программные решения для управления персоналом как для крупного, так и для малого бизнеса, позволяющие управлять всем жизненным циклом трудоустройства, от приема на работу до выхода на пенсию.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет расчет заработной платы, льгот, HR, ИТ и многое другое, поэтому вы можете управлять всеми операциями своих сотрудников в одном месте — от приема на работу до увольнения.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. — американский поставщик услуг аутсорсинга человеческих ресурсов, расчета заработной платы и льгот для малого и среднего бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Рочестере, штат Нью-Йорк. Компания имеет более 100 офисов, обслуживающих около 670 000 клиентов, получающих заработную пл...
Mercury
mercury.com
Полный финансовый стек для построения вашей компании. Масштабируйте с помощью банковских счетов, застрахованных FDIC, дебетовых карт и потоков платежей в три клика.
Zoho Expense
zoho.com
Отчеты о расходах, простой способ. Zoho Expense — это программное обеспечение для онлайн-отчетов о расходах, созданное специально для предприятий по всему миру и предназначенное для автоматизации создания отчетов о расходах, оптимизации утверждений и быстрого возмещения расходов.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
Qonto
qonto.com
Необанк для малого и среднего бизнеса и фрилансеров. Qonto предоставляет полнофункциональный бизнес-аккаунт с упрощенным процессом бухгалтерского учета.
Pleo
pleo.io
Решение для бизнес-расходов, которое позволит вашим сотрудникам делать больше. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые доверяют Pleo, чтобы упростить оплату труда на работе.
Ramp
ramp.com
Растите больше. Меньше тратьте. Корпоративные карты для предприятий, созданные с нуля для экономии денег вашей компании: выпускайте неограниченное количество карт и исключите перерасходы с помощью наших расширенных отчетов об экономии и возврата денег в размере 1,5 % за все.
Bill.com
bill.com
Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Dext
dext.com
Dext делает бухгалтеров и предприятия, которые вы консультируете, более продуктивными, прибыльными и мощными благодаря более качественным данным и аналитике.
BQE Core
bqe.com
Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — это универсальная платформа для путешествий и расходов. Бронируйте командировки и подавайте или утверждайте заявки на расходы в режиме реального времени. Получите бесплатную демо-версию прямо сейчас!
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk — компания по управлению поездками, которая продает свои услуги предприятиям. Он предоставляет предприятиям услуги по управлению поездками и расходами путем автоматизации лимитов расходов и политики поездок. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, Барселоне и Берлине. Компания собрала...
Navan
navan.com
TripActions доверяют почти 4000 компаний по всему миру, поскольку они помогают управлять корпоративными поездками и расходами, защищая путешествующих сотрудников, контролируя расходы и экономя деньги.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti предлагает интеллектуальную кредиторскую задолженность, которая поднимает современный бизнес. Давайте обеспечим масштабность, эффективность и целенаправленность вашего бизнеса с помощью полностью автоматизированных комплексных решений.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Получите программное обеспечение для онлайн-выставления счетов для малого бизнеса, позволяющее отправлять счета, управлять расходами, отслеживать время, загружать отчеты и составлять оценки. Получите 7 дней бесплатной пробной версии прямо сейчас!
BigTime
bigtime.net
Превратите время в прибыль. Прозрачность составления бюджета, отслеживания и выставления счетов в режиме реального времени — ваш самый важный актив — время.
Coupa
coupa.com
Coupa Software — это глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами (BSM). Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, Калифорния, а офисы расположены по всей Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания помогает крупным компаниям получить прозрачность...
Brex
brex.com
Масштабируйтесь быстрее, если вы замените свой корпоративный банковский счет и кредитную карту на Brex. Никаких комиссий за счет. Никаких документов. Никакой личной гарантии.
Spendesk
spendesk.com
Успокойте хаос расходов компании с помощью Spendesk — универсальной платформы управления расходами для современных финансовых команд.
MileIQ
mileiq.com
Автоматический учет пробега, который работает. Точные отчеты о пробеге. Ведение журнала без стресса. На вашем телефоне и в облаке.
FunctionFox
functionfox.com
Легко отслеживайте расписания онлайн, упрощайте управление проектами и будьте в курсе смет, счетов и всех промежуточных деталей. FunctionFox специально разработан для работы творческих команд. Прост в настройке, интуитивно понятен в использовании и пользуется доверием творческих профессионалов по вс...
Emburse Abacus
abacus.com
Отчеты о расходах в режиме реального времени. Abacus — это самый простой способ автоматизировать процесс возмещения расходов вашей команде, сверку корпоративных кредитных карт и реализацию политики расходов.