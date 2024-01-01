Альтернативы - Fielda
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко создавайте, анализируйте и делитесь картами. Делитесь картами с друзьями, встраивайте карты на веб-сайты и создавайте изображения или PDF-файлы.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Mapbox
mapbox.com
Карты и локации для разработчиков. Точные данные о местоположении и мощные инструменты разработчика, которые изменят наше представление о мире.
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения работы на основе определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Placer.ai
placer.ai
Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
Smappen
smappen.com
Приложение карты радиуса движения. Smappen — это интерактивная карта, которую можно использовать для создания зон в зависимости от времени в пути. Быстро и легко анализируйте зоны обслуживания, оптимизируйте логистику и подготавливайте местные маркетинговые стратегии.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.
TravelTime
traveltime.com
Создавайте великолепные приложения с помощью API-интерфейсов местоположения TravelTime. Посвящается конфиденциальности данных и точности транспортных данных.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
PlaceKit
placekit.io
API поиска местоположений: поиск мест по всему миру, автозаполнение, местоположение магазина и двустороннее геокодирование для вашего приложения.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местополож...
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и инновационные конечные пользователи внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходим...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — это облачная платформа, которая помогает организациям использовать данные геолокации и создавать приложения на основе карт. Он предлагает несколько продуктов, включая интерактивный конструктор карт, платформу обработки данных геолокации, мобильные приложения и решения для визуализации изме...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других наборов контекстных данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...
intuizi
intuizi.com
Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и поте...
SiteZeus
sitezeus.com
Новые и признанные бренды, состоящие из нескольких подразделений, брокеры и разработчики могут использовать SiteZeus для быстрого преобразования миллионов точек данных в простые для понимания и практические идеи. Это помогает принимать более эффективные решения на основе местоположения.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — это платформа для определения местоположения любого физического места по всей Европе. Мы предоставляем наиболее точные данные для решения ваших задач. Инвестируйте в правильные места по правильной цене. Продвигайте свои активы. Привлекайте дополнительный трафик со стратегических территор...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — это комплексная платформа для управления и обработки геопространственных данных в реальном времени, а также для получения аналитической информации в реальном времени. С Mapify вы можете быстро создавать свои решения и использовать их в «умных городах», IoT и «Индустрии 4.0». Мы заполняем пр...
Geokeo
geokeo.com
Geokeo разработан на основе данных с открытым исходным кодом, доступных из различных источников, таких как OpenStreetMap, Geonames, Natural Earth и т. д., а механизм геокодирования использует функции из nominatim, pelias и т. д. Анализируются несколько источников, чтобы получить более точные результ...
Combain
combain.com
С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.
Symaps.io
symaps.io
Платформа анализа местоположения для выбора места, планирования местоположения и стратегии расширения. Symaps помогает клиентам из различных отраслей (розничная торговля, предметы роскоши, рестораны, автомобильные зарядные станции и т. д.) принимать более обоснованные решения, связанные с местополож...
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — это API с полностью интегрированным набором функций проверки форм регистрации ваших клиентов. Добавьте одну или несколько функций в существующую форму и наблюдайте, как улучшаются показатели конверсии и качество данных. - Поиск адреса. Используйте поиск по почтовому индексу или автозапол...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотруднич...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
По-настоящему глобальный локальный набор данных, содержащий все почтовые индексы, географические границы и данные об улицах для 247 стран. Он обновляется еженедельно, чтобы поддерживать высочайшее качество данных, включая такие сложные страны, как Китай, Бразилия, Россия и Великобритания. База данны...
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — это платформа Location Intelligence, которая помогает профессионалам из отраслей розничной торговли, недвижимости и FMCG понять, как местоположение влияет на эффективность их бизнеса. Его расширенный анализ данных и прогнозная статистика позволяют компаниям проводить углубленные исследова...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — это усовершенствованная платформа обнаружения объектов, предназначенная для анализа изображений со спутников и дронов. Он предлагает пользователям возможность обнаруживать, сегментировать и локализовать объекты и области на этих изображениях, а также отслеживать изменения и выявлять аном...
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot провел последние восемь лет, собирая данные о потребительском и розничном рынках, чтобы создать наиболее полную, актуальную и географически детализированную карту розничного рынка США, доступную в мире. Помимо нашей базы данных, мы накопили опыт в области анализа поведения потребителей и р...
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — это платформа геолокационного анализа, которая отображает ценность каждого местоположения — людей, их поведения, бизнеса и потенциала — в виде легко используемых слоев на картах.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — пионер технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозной визуали...
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это торговая платформа, управляемая данными, которая меняет способы покупки и продажи сетевых услуг компаниями. Оптимизируя закупки и упрощая деятельность по продажам, Cloudscene обеспечивает более прочные связи, упрощенное отслеживание и управление, расширенные и гибкие команды, эконом...
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, Nrby призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Прил...
xMap
xmap.ai
xMap — это SaaS-платформа для анализа местоположения, которая предоставляет широкий спектр наборов данных из разных отраслей, что позволяет предприятиям и предприятиям просматривать данные на картах, анализировать данные и принимать решения на основе данных. xMap предлагает комплексную информацию, к...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile обеспечивает оптимизацию маршрута доставки за счет географического местоположения и автоматизации отслеживания. Также предусмотрено оптимальное использование мощности ресурса для снижения его стоимости до 10%. Общее расстояние и время поездки можно сократить, что позволит оптимизироват...
Maptive
maptive.com
Maptive преобразует ваши данные в пользовательскую карту Google за считанные минуты. Начните бесплатную пробную версию нашего многофункционального программного обеспечения корпоративного уровня и откройте для себя скрытые возможности ваших данных с помощью наших мощных картографических инструментов.
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — это облачная и простая в использовании картографическая платформа для розничной торговли. Платформа специализируется на геолокации, картографировании и анализе данных. GapMaps позволяют предприятиям розничной торговли создавать и применять данные переписи населения, отрасли и цифровые данн...
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех ти...
Connectbase
connectbase.com
Мы предоставляем представителям отрасли связи информацию о местоположении и автоматизированные инструменты, которые помогают им заключать больше сделок. Преобразуйте свою сеть покупок и продаж.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
Zipscore.ai
zipscore.ai
Второй пилот с искусственным интеллектом для анализа рынка и планирования местоположения. Изучите полные данные переписи населения, карты почтовых индексов и многое другое в различных географических деталях.
MaxMind
maxmind.com
Создавайте более разумные и безопасные цифровые возможности с помощью точных данных Интегрируйте GeoIP® и обнаружение онлайн-мошенничества в свои приложения.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint — это быстрая, интуитивно понятная и доступная платформа, помогающая предприятиям найти лучшие места для расширения.
Loqate
loqate.com
Улучшите качество данных, записав правильные адреса в Великобритании. Повысьте конверсию и удобство работы пользователей с помощью технологии проверки почтового индекса и геокодирования.