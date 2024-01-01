Альтернативы - Fidor Bank
Revolut
revolut.com
Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.
Revolut Business
revolut.com
Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.
ANZ Australia
anz.com.au
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
ANZ New Zealand
anz.co.nz
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
Holvi
holvi.com
Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.
Lendio
lendio.com
Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox предлагает быстрый и простой доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.
Vouch
vouch.us
Vouch — это новый вид цифрового страховщика, который защищает стартапы от ошибок, судебных разбирательств и атак.
Crowdcube
crowdcube.com
Покупайте акции быстрорастущих частных предприятий Европы.
Clara
clarafinds.com
Clara помогает вам интерактивно визуализировать любой набор данных, чтобы вы могли систематизировать, понимать и совместно работать над сложными данными.
FlexFunding
flexfunding.com
With Flex Funding you can invest in loans for healthy Danish companies. They get money for their development and growth, you get an attractive return.
Finhaven
finhaven.com
Applying cryptographic technology to traditionally fragmented and inefficient capital markets, the Finhaven Platform provides innovations benefitting both global issuers and investors in its marketplace.
Equitise
equitise.com
Equitise is Australia's Leading Equity Crowdfunding Platform. Its mission is to increase the accessibility of capital to private Aussie and Kiwi companies to help them succeed.
Dividend Finance
dividendfinance.com
We partner with residential solar installers nationwide to provide financing for solar and storage with streamlined technology and a team dedicated to helping you grow your business.
Debexpert
debexpert.com
We help banks and other lenders sell their debt portfolio efficiently and at the best market price through our online loan marketplace. We specialize in selling debt to collection agencies, debt buying companies, real estate buyers, medical debt buyers, auto loan portfolio buyers, hedge funds, famil...
Crowd2Fund
crowd2fund.com
The Crowd2Fund Exchange allows investors to buy and sell their shares in businesses.
Companisto
companisto.com
Companisto is a equity-based crowdfunding platform. Companisto is the investment platform for startups and growth companies.
Checkflo
checkflo.com
Оптимизированная служба выполнения чеков Checkflo — это универсальный источник всех необходимых вам услуг по обработке, печати и отправке чеков. Мы можем сократить ваши административные расходы и повысить эффективность вашей работы, и все это с меньшими усилиями и документацией. Checkflo предлагает ...
Anaxago
anaxago.com
Anaxago объединяет инвесторов, которые ищут новые способы инвестирования и уникальные инвестиционные возможности в недвижимость и стартапы. Anaxago способствует развитию финансовой модели, которая помогает экономике предоставить людям прямой доступ к бизнесу завтрашнего дня. Направляя часть своих сб...
Kriya
kriya.co
Получите конфиденциальную возможность дисконтирования счетов-фактур всей бухгалтерской книги. Он отлично подходит для предприятий с регулярными потребностями в денежных потоках, поскольку он защищен от всех ваших неоплаченных счетов.
Invesdor
invesdor.com
Лидер рынка Северных стран в #цифровом #сборе средств, объединяющий амбициозные европейские предприятия с инвесторами по всему миру.
FundThrough
fundthrough.com
Оборотный капитал по требованию для растущего бизнеса. FundThrough предлагает предприятиям мгновенный доступ к средствам из неоплаченных счетов на простой в использовании онлайн-платформе финансирования. Средства финансирования варьируются от 500 до более 2 миллионов долларов США, в зависимости от о...
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — это альтернативный инвестиционный фонд, регулируемый SEC, который позволяет вам инвестировать в более чем 12 экзотических альтернативных классов активов, просто инвестируя в один фонд. Наши эксперты по инвестициям вкладывают ваши деньги в такие активы, как вино, искусство, стартапы, крипт...
Kiva
kiva.org
Кива представляет собой финансово инклюзивный мир, в котором все люди имеют возможность улучшить свою жизнь.
Foundy
foundy.com
Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и...
Seedrs
seedrs.com
Возможности онлайн-инвестирования в лучшие новые стартапы, а также привлечение посевных и ангельских инвестиций с помощью ведущего европейского краудфандингового сайта Seedrs.
Embroker
embroker.com
Embroker — это страховая брокерская компания, созданная с учетом вашего подхода к ведению бизнеса. Вы получаете простоту технологий в сочетании с первоклассным обслуживанием от лучших брокеров.