Альтернативы - Fidor Bank

Revolut

Revolut

revolut.com

Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...

Holvi

Holvi

holvi.com

Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox предлагает быстрый и простой доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch — это новый вид цифрового страховщика, который защищает стартапы от ошибок, судебных разбирательств и атак.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Покупайте акции быстрорастущих частных предприятий Европы.

Clara

Clara

clarafinds.com

Clara помогает вам интерактивно визуализировать любой набор данных, чтобы вы могли систематизировать, понимать и совместно работать над сложными данными.

FlexFunding

FlexFunding

flexfunding.com

With Flex Funding you can invest in loans for healthy Danish companies. They get money for their development and growth, you get an attractive return.

Finhaven

Finhaven

finhaven.com

Applying cryptographic technology to traditionally fragmented and inefficient capital markets, the Finhaven Platform provides innovations benefitting both global issuers and investors in its marketplace.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise is Australia's Leading Equity Crowdfunding Platform. Its mission is to increase the accessibility of capital to private Aussie and Kiwi companies to help them succeed.

Dividend Finance

Dividend Finance

dividendfinance.com

We partner with residential solar installers nationwide to provide financing for solar and storage with streamlined technology and a team dedicated to helping you grow your business.

Debexpert

Debexpert

debexpert.com

We help banks and other lenders sell their debt portfolio efficiently and at the best market price through our online loan marketplace. We specialize in selling debt to collection agencies, debt buying companies, real estate buyers, medical debt buyers, auto loan portfolio buyers, hedge funds, famil...

Crowd2Fund

Crowd2Fund

crowd2fund.com

The Crowd2Fund Exchange allows investors to buy and sell their shares in businesses.

Companisto

Companisto

companisto.com

Companisto is a equity-based crowdfunding platform. Companisto is the investment platform for startups and growth companies.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Оптимизированная служба выполнения чеков Checkflo — это универсальный источник всех необходимых вам услуг по обработке, печати и отправке чеков. Мы можем сократить ваши административные расходы и повысить эффективность вашей работы, и все это с меньшими усилиями и документацией. Checkflo предлагает ...

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

Anaxago объединяет инвесторов, которые ищут новые способы инвестирования и уникальные инвестиционные возможности в недвижимость и стартапы. Anaxago способствует развитию финансовой модели, которая помогает экономике предоставить людям прямой доступ к бизнесу завтрашнего дня. Направляя часть своих сб...

Kriya

Kriya

kriya.co

Получите конфиденциальную возможность дисконтирования счетов-фактур всей бухгалтерской книги. Он отлично подходит для предприятий с регулярными потребностями в денежных потоках, поскольку он защищен от всех ваших неоплаченных счетов.

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

Лидер рынка Северных стран в #цифровом #сборе средств, объединяющий амбициозные европейские предприятия с инвесторами по всему миру.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

Оборотный капитал по требованию для растущего бизнеса. FundThrough предлагает предприятиям мгновенный доступ к средствам из неоплаченных счетов на простой в использовании онлайн-платформе финансирования. Средства финансирования варьируются от 500 до более 2 миллионов долларов США, в зависимости от о...

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova — это альтернативный инвестиционный фонд, регулируемый SEC, который позволяет вам инвестировать в более чем 12 экзотических альтернативных классов активов, просто инвестируя в один фонд. Наши эксперты по инвестициям вкладывают ваши деньги в такие активы, как вино, искусство, стартапы, крипт...

Kiva

Kiva

kiva.org

Кива представляет собой финансово инклюзивный мир, в котором все люди имеют возможность улучшить свою жизнь.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и...

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Возможности онлайн-инвестирования в лучшие новые стартапы, а также привлечение посевных и ангельских инвестиций с помощью ведущего европейского краудфандингового сайта Seedrs.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker — это страховая брокерская компания, созданная с учетом вашего подхода к ведению бизнеса. Вы получаете простоту технологий в сочетании с первоклассным обслуживанием от лучших брокеров.

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