Альтернативы - Feedify
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
OneSignal
onesignal.com
Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
User.com
user.com
User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.
GoZen
gozen.io
Увеличьте свои продажи и доходы в 10 раз с помощью платформы органического роста на базе искусственного интеллекта. Органично развивайте свой бизнес без рекламы, создавая оптимизированный для SEO контент, увеличивая аудиторию, автоматизируя взаимодействие и продажи.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
UserWise
userwise.io
Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Airship
airship.com
Доставляйте значимые сообщения на каждом этапе жизненного цикла клиента с помощью платформы взаимодействия с клиентами, созданной для корпоративных брендов. Узнать больше.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Truepush
truepush.com
Отправляйте неограниченное количество бесплатных push-уведомлений и монетизируйте push-рекламу с помощью инструмента Truepush. Добавьте дополнительный канал дохода на свой сайт с помощью нашей push-рекламы. Экономьте до 1200 долларов в месяц на привлечении пользователей с помощью инструмента Truepu...
ngrow
ngrow.ai
Увеличьте удержание с помощью push-уведомлений AI. Единственная интеллектуальная платформа push-уведомлений без SDK.
Knock
knock.app
Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.
Leanplum
leanplum.com
Максимизируйте взаимодействие с клиентами, выстраивая прочные и ценные отношения с помощью оптимизированного многоканального обмена сообщениями и координации кампаний.
Upsight
upsight.ai
Upsight объединяет омниканальную аналитику, интегрированные маркетинговые инструменты и оптимизацию рекламы, чтобы максимизировать доход и повысить эффективность всего вашего портфолио.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет организациям радовать клиентов замечательным омниканальным опытом. Он оптимизирует общение в каждой точке взаимодействия на протяжении всего пути клиента, объединяя каналы связи, приложения для обмена сообщениями и чат-ботов. Реш...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Встроенные push-уведомления для мобильных и настольных компьютеров для Chrome, Safari и Firefox. Самый простой способ уведомить ваших постоянных читателей о новом контенте.
Pushify.com
pushify.com
Pushify предоставляет панель управления, с помощью которой вы можете таргетировать своих пользователей за пределами разных границ в зависимости от их часовых поясов. Следовательно, ориентируйтесь на пользователей из разных географических регионов в то время, когда они наиболее активны.
Ocamba
ocamba.com
Полный набор приложений управления предприятием для показа рекламы и обмена push-сообщениями.
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI — это САМЫЙ БЫСТРЫЙ способ реализовать уведомления (по электронной почте, в приложении и т. д.) в вашем продукте. Он поставляется со всеми необходимыми интеграциями, редакторами визуальных уведомлений и SDK, которые позволяют создавать и интегрировать новые уведомления в ваш продукт ...
Nashpush
nashpush.com
Nashpush — это мощная и удобная платформа для отправки push-уведомлений, которая позволяет компаниям по всему миру привлекать, привлекать и удерживать свою аудиторию с помощью своевременной отправки персонализированных триггерных push-уведомлений. Nashpush, основанный на превосходной архитектуре, пр...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays — это ведущее на рынке SaaS-платформа для самообслуживания клиентов с помощью push-уведомлений с простой и удобной интеграцией кода. Почему клиенты любят работать с нами? 🔷PUSH 🔷... Показать больше INED 🔷PWA (Прогрессивные веб-приложения) 🔷НЕАКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷Целе...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic — это комплексное маркетинговое решение для сайта, использующее веб-push-уведомления, намерения выхода и рекламные накладки.
indigitall
indigitall.com
indigitall — международная компания, предлагающая услугу автоматизации маркетинга SaaS, которая позволяет нашим клиентам отправлять своей аудитории расширенные, сегментированные, интерактивные и основанные на местоположении push-уведомления. Мы охватываем полный жизненный цикл клиента, активируя, ко...
FoxPush
foxpush.com
Отправляйте мгновенные веб-push-уведомления своим подписчикам, когда они онлайн, где бы они ни находились — даже на своих мобильных телефонах! Он прост в настройке и не требует никаких технических навыков. Отправляйте push-уведомления своим пользователям, чтобы повысить вашу вовлеченность. Выполните...
FlareLane
flarelane.com
FlareLane — это персонализированное маркетинговое CRM-решение, которое использует интерактивные push-уведомления для повышения качества обслуживания клиентов. Мы стремимся создать основанную на событиях, автоматическую и удобную службу push-уведомлений мирового класса, которая улучшит удержание клие...
Catapush
catapush.com
Catapush — это SaaS-платформа для обмена мобильными сообщениями (push и внутри приложения), предназначенная для помощи финансовым службам, коммунальным предприятиям и крупным предприятиям в управлении общением с клиентами. Более надежный, отслеживаемый и безопасный, чем любая другая доступная альтер...
WonderPush
wonderpush.com
Уведомления и всплывающие окна от 1 евро в месяц для Интернета и мобильных устройств. WonderPush — самая быстрая платформа, предлагающая push-уведомления и всплывающие окна для iOS, Android и веб-сайтов. Наше мощное решение, простое в настройке, позволяет тысячам разработчиков и маркетологов отправл...
Subscribers
subscribers.com
Пропустите длинную строку входящих сообщений электронной почты с сообщениями, отправленными непосредственно посетителям вашего сайта, даже после того, как они покинули ваш сайт. Подписчики — это высокоэффективный инструмент для повторного привлечения посетителей вашего сайта и увеличения количества ...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad — это самый простой способ добавить push-уведомления на веб-сайты и в веб-приложения. Ежедневно доставляет миллионы веб-push-уведомлений. Pushpad — это профессиональное решение для разработчиков веб-приложений и веб-сайтов любого размера, которые хотят отправлять push-уведомления.
Noviclick
noviclick.com
Noviclick — это рекламная онлайн-платформа, на которой вы можете создавать рекламные кампании. Наши типы источников: push-трафик, входящий push-трафик и попандер-трафик. Наиболее важными принципами при этом являются: ✅ Прозрачность ✅ Удобная и быстрая панель управления с расширенными возможностями т...
Notix
notix.co
NOTIX — это многофункциональный сервис push-уведомлений в Интернете и в приложениях для вовлечения аудитории, удержания пользователей и монетизации. Поддерживаемые платформы: Android, Веб-демо: доступно по запросу. Руководство пользователя: https://help.notix.co/en/ Что можно делать с Notix? - Повто...
AutomateWoo
automatewoo.com
Мощная автоматизация маркетинга для вашего магазина WooCommerce. Конвертируйте и удерживайте клиентов с помощью автоматизированного маркетинга, который сделает всю тяжелую работу за вас. В AutomateWoo есть инструменты, необходимые для развития вашего магазина и зарабатывания больше денег.
AdOperator
adoperator.com
AdOperator предоставляет рекламные услуги партнерским маркетологам, рекламным агентствам и прямым рекламодателям с целью повышения активности пользователей, создания новой аудитории и увеличения конверсий на мобильных и настольных устройствах. Наши основные push-уведомления о рекламном инвентаре и н...
NotifyVisitors
notifyvisitors.com
Увеличьте доходы и ускорьте рост бизнеса с помощью программных инструментов автоматизации маркетинга NotifyVisitors, таких как маркетинг по электронной почте и маркетинг по SMS.
Larapush
larapush.com
LaraPush — это ведущее на рынке автономное решение для веб-уведомлений, которое позволяет отправлять отслеживаемые push-уведомления. LaraPush позволяет вам БЕСПЛАТНО* отправлять своим пользователям push-уведомления через Интернет и мобильные устройства в настольных браузерах и на телефонах Android*....
PushPushGo
pushpushgo.com
Повторно привлекайте пользователей с помощью push-уведомлений в Интернете и на мобильных устройствах. Протестируйте бесплатное многофункциональное решение, соответствующее требованиям GDPR.
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush — это поставщик услуг push-уведомлений, который помогает предприятиям повысить вовлеченность клиентов с помощью веб-push-уведомлений. Включая такие функции, как сегментация, автоматический обмен сообщениями, персонализированные уведомления и отчеты в реальном времени, SmartPush позволяет к...
MagicBell
magicbell.com
MagicBell — это гибкий почтовый ящик для уведомлений для Интернета, мобильных устройств и приложений, который можно развернуть в течение дня, что сэкономит вам сотни часов ручного кодирования и сложной реализации — и все это под вашим брендом. В отличие от других систем уведомлений, MagicBell узнает...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh — это лучшая мобильная платформа взаимодействия с клиентами для успешных людей. Это упрощает омниканальный обмен сообщениями, позволяя маркетологам и менеджерам по продуктам отправлять push-уведомления, сообщения в приложениях, электронную почту, SMS и WhatsApp с одной платформы. Составьте...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает упростить процесс роста электронной коммерции, помогая вам узнать, как увеличить пожизненную ценность клиента. Для достижения этой цели Segmentify предлагает ряд функций, включая решения для персонализации, такие как рекомендаци...
Gravitec
gravitec.net
Привет! Добро пожаловать на Gravitec.net! Служба push-уведомлений, ориентированная на автоматизацию и персонализацию. Мы верим, что забота о своих клиентах принесет вам только пользу! Вот почему мы делаем все возможное, чтобы ваши читатели остались довольны. Настройте ежедневные и еженедельные дайдж...
Kumulos
kumulos.com
С помощью Kumulos маркетинговые команды могут быстро создавать персонализированные путешествия, которые понравятся пользователям, повышая вовлеченность мобильных приложений и создавая активных защитников бренда на всю жизнь. Мы вернем вашу команду на место руля, предоставив ей все мощные маркетингов...
PushEngage
pushengage.com
Добро пожаловать в PushEngage, вашего главного партнера по раскрытию всего потенциала push-уведомлений в Интернете и приложениях! В PushEngage мы даем возможность таким компаниям, как ваша, привлекать, повторно привлекать и удерживать клиентов с помощью целевых и персонализированных push-уведомлений...
Engagespot
engagespot.co
Zapier для уведомлений. Engagespot помогает разработчикам создавать многоканальные уведомления о продуктах с помощью единого API. С Engagespot вы можете: * Интегрируйте несколько каналов уведомлений, таких как электронная почта, в приложении, SMS, Push, WhatsApp, Slack и т. д., в ваш продукт за сч...
Atomic.io
atomic.io
Обеспечьте новый уровень обслуживания клиентов прямо внутри вашего приложения. Atomic.io — это ваш инструмент взаимодействия с клиентами внутри приложения, который позволяет вам быстро отправлять гиперперсонализированные и действенные сообщения вашим клиентам по самому безопасному каналу — вашему пр...