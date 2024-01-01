Альтернативы - Faraday

Discern

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B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это означает, что миллионы долларов тратятся на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколь...