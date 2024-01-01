Альтернативы - Fanplayr
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!
Duda
duda.co
Создавайте и продавайте веб-сайты с высокой конверсией в большом масштабе с помощью Duda Professional Website Builder. Начните бесплатную пробную версию сегодня.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Leadpages
leadpages.com
Выходите в Интернет и развивайтесь с помощью Leadpages Лучший выбор для малого бизнеса по всему миру. Легко создавайте веб-сайты без кода, целевые страницы с высокой конверсией, всплывающие окна, панели оповещений и многое другое.
Instapage
instapage.com
Превратите клики по объявлениям в конверсии с помощью единственной платформы целевых страниц, предназначенной для создания, персонализации и оптимизации целевых страниц после клика в большом масштабе.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Algolia
algolia.com
Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
PostHog
posthog.com
Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Convert.com
convert.com
Программное обеспечение для A/B-тестирования Convert.com — лучшее решение для агентств и компаний электронной коммерции, которые фокусируются на оптимизации коэффициента конверсии с помощью программного обеспечения для A/B-тестирования, программного обеспечения для многомерного тестирования или прог...
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
Mutiny
mutinyhq.com
ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Listrak
listrak.com
Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимизируйте свой веб-сайт с помощью автоматизированных A/B-тестов. AutoOptimize предоставляет вам 50 высокоэффективных шаблонных A/B-тестов, которые, как доказано, повышают коэффициент конверсии до 30 % в течение 90 дней.
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
Acquia
acquia.com
Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.
Apptimize
apptimize.com
Узнайте, как дальновидные продуктовые команды способствуют росту, основанному на данных, с помощью платформы мобильного A/B-тестирования и управления выпусками Apptimize.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!
Appcues
appcues.com
Регистрация пользователей — это только начало. Appcues дает командам, возглавляемым продуктом, возможность измерять и улучшать внедрение продуктов — без участия разработчика. Создать учетную запись, чтобы начать.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на основе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — это программное обеспечение для веб-аналитики, предназначенное для автоматизации ежедневных задач Google Analytics по настройке, аудиту, обслуживанию и анализу для анализа и оптимизации маркетинговых онлайн-кампаний.
Regie.ai
regie.ai
Появилась полностью персонализированная программа продаж. Доставляйте актуальные рекламные сообщения за считанные секунды с помощью Regie.ai.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
UserWise
userwise.io
Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.
Flagsmith
flagsmith.com
Флаг функции и служба удаленной настройки. Выпускайте функции с уверенностью; управлять флагами функций в веб-, мобильных и серверных приложениях. Используйте наш размещенный API, разверните его в собственном частном облаке или запустите локально.
Persado
persado.com
Корпоративная языковая платформа Persado, созданная с помощью искусственного интеллекта, обеспечивает более эффективный контент более чем в 9 случаях из 10.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
AskHandle
askhandle.com
Transform your customer experience with AskHandle. Enhance your customer support workflows using generative AI, and delight your customers. Start for free!
Xamtac
xamtac.com
Маркетинговая экосистема, сочетающая передовой искусственный интеллект с набором инструментов для повышения эффективности. Адаптированный к уникальному стилю и стилю вашего бренда, он оптимизирует многоканальные кампании, увеличивая охват. Возможности создания и организации ресурсов позволяют легко ...
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...
PowerTextor
powertextor.com
Служба текстовых сообщений для бизнеса. PowerTextor — это соединитель SMS для Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. Мы помогаем предприятиям развивать лучшие отношения со своими клиентами с помощью маркетинга текстовых сообщений и Microsoft Power Automate.
Testeum
testeum.com
Улучшите удержание пользователей, UX и удобство использования вашего веб-приложения или мобильного приложения. Получите пользовательское тестирование от глобальной сети страстных краудтестеров. Оптимизируйте свое веб-приложение или мобильное приложение для обеспечения безупречной производительности...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...
Lavender
lavender.ai
Лаванда помогает тысячам продавцов по всему миру быстрее писать лучшие электронные письма, получая больше положительных ответов за меньшее время. Оценка 4,9/5 на G2.