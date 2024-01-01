Альтернативы - Facebook Groups

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity — это идеальная платформа для социальных мероприятий, ориентированная на сообщество, позволяющая развивать ваше сообщество на местном и международном уровне, легко организовывать мероприятия и общаться с вашими участниками в одном месте.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

Программное обеспечение, предназначенное для поддержки ваших организаций, движений и кампаний.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet — это платформа для организации, поиска и посещения групповых мероприятий. Если вы хотите познакомиться с людьми в вашем районе и найти новых друзей, вам сюда.

Thonest

Thonest

thonest.com

СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОКРУГ ВАШЕГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ Лучшая платформа для динамичного обсуждения продуктов и программного обеспечения. Инициируйте беседы, делитесь идеями и беспрепятственно сотрудничайте.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...

Peatix

Peatix

peatix.com

Развивайте свои сообщества с помощью групп, продвигайте свои мероприятия и управляйте ими, используя надежные инструменты Peatix в Интернете и в приложении. Просто, прозрачно, низкие комиссии. Клиентоориентированная поддержка.

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