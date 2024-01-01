Альтернативы - EZ360 Cloud

Contentful

Contentful

contentful.com

Запускайте быстрее с современной контент-платформой. Это самый простой и быстрый способ управления контентом: интегрируйте свои инструменты. Публикуйте по каналам. Разблокируйте свою команду с помощью нашей ведущей в отрасли платформы приложений.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.

ManageXR

ManageXR

managexr.com

ManageXR — это корпоративная платформа управления устройствами, разработанная для устройств VR и AR. Поскольку все больше предприятий используют XR для обучения сотрудников, врачи используют XR для лечения пациентов, а школы используют XR для обучения студентов, организации сталкиваются со значитель...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...

Slip.Stream

Slip.Stream

slip.stream

Крупнейшая бесплатная музыкальная библиотека, содержащая 70 000 песен и 65 000 звуковых эффектов, подобранных по настроению, жанру, исполнителю, типу контента и инструментам искусственного интеллекта, которые помогут вам быстро найти идеальные треки для вашего контента.

Viar360

Viar360

viar360.com

Viar360 — это наиболее интуитивно понятная платформа для создания и публикации, которая сокращает время, усилия и знания, необходимые для создания увлекательного обучения и обучения с использованием 360° видео и фотографий. Viar360 позволяет создавать захватывающие сценарии обучения, которые ваши уч...

Headjack

Headjack

headjack.io

Headjack — это платформа для создания приложений и управления контентом для производителей панорамного видео. Вдохновленный Wordpress, Headjack позволяет нетехническим пользователям легко создавать и управлять автономными VR-приложениями, которые работают на всех доступных в настоящее время VR-гарни...

ArborXR

ArborXR

arborxr.com

ArborXR — это платформа управления устройствами AR и VR. Более 2000 компаний в 90 странах уже используют ArborXR для управления своими парками VR и AR. С помощью ArborXR вы можете управлять своими устройствами, удаленно развертывать контент и обновления, а также контролировать, что пользователи могу...

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.

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