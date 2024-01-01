Альтернативы - Exclaimer
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая позволяет организациям управлять электронными соглашениями. В рамках облака соглашений DocuSign DocuSign предлагает электронную подпись — способ электронной подписи на различных устройствах. DocuSign утверж...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...
Zoho Sign
zoho.com
Подписывайте деловые документы онлайн с полной безопасностью и надежностью с помощью программного обеспечения для электронной подписи Zoho. Автоматизируйте свои транзакции с помощью простых рабочих процессов электронной подписи документов. Zoho Sign легко интегрируется с приложениями Zoho, включая Z...
DocHub
dochub.com
Подписывайте PDF-документы онлайн, запрашивайте электронные подписи и отправляйте многоразовые шаблоны PDF. Это PDF-редактор в вашем браузере, который интегрируется с Google и Gmail. Зарегистрируйтесь мгновенно и бесплатно.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (ранее Dropbox Sign) — это самый простой способ отправлять, получать юридически обязательные электронные подписи и управлять ими. Попробуйте бесплатно!
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Signaturely
signaturely.com
Загрузите документ сейчас и получите его юридическую подпись за считанные минуты. Signaturely — это бесплатное программное обеспечение для электронной подписи, которое делает подписи очень простыми.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — это облачное решение для электронной подписи и заполнения документов или получения документов, подписанных с телефона, планшета или компьютера. Подписи, выполненные с помощью SignEasy, соответствуют Закону ESIGN, а также eIDAS и Европейской директиве (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
Предоставьте своей организации возможность оцифровать и автоматизировать рабочие процессы с помощью мощных инструментов повышения производительности труда. Ознакомьтесь с нашими решениями для автоматизации рабочих процессов уже сегодня.
WiseStamp
wisestamp.com
Создавайте красивые индивидуальные подписи для электронных писем с помощью нашего отмеченного наградами генератора подписей. Легко создавайте и редактируйте свою подпись электронной почты — это БЕСПЛАТНО
signNow
signnow.com
Электронная подпись, которая масштабируется вместе с вашим рабочим процессом. Создавайте и масштабируйте рабочие процессы электронной подписи с помощью SignNow, части airSlate Business Cloud. Подписывайте и отправляйте документы на подпись, генерируйте соглашения, согласовывайте контракты, принимай...
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — это плагин расширения программного обеспечения электронной почты для Apple Mail, Gmail и Outlook, который помогает вам оставаться продуктивными и профессиональными.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг эле...
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрас...
Foxit eSign
foxit.com
Foxit используют более 650 миллионов пользователей и продали его более чем 425 000 клиентам, от малого и среднего бизнеса до глобальных предприятий, расположенных в более чем 200 странах по всему миру. Foxit eSign — это юридически обязательная служба электронной подписи, предназначенная для подготов...
Skribble
skribble.com
Подпишитесь электронно с помощью Skribble. Юридически действителен во всем мире, надежно размещен в Швейцарии.
Eversign
eversign.com
Юридически обязательные электронные подписи на работе, дома или в дороге. Безопасно утверждайте, доставляйте и подписывайте документы онлайн.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Concord
concordnow.com
Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — это современное приложение для электронной подписи, которое позволяет быстро, просто, безопасно и экономично отправлять документы на юридически обязательные подписи. Для тех, кто хочет интегрировать цифровые подписи в свои собственные приложения, создан простой в использовании API. Опирая...
eSignly
esignly.com
Esignly — ведущее решение для электронной подписи на рынке, позволяющее легко, эффективно и безопасно подписывать электронные документы. Доступные в любое время, в любом месте, на любом устройстве, компании всех размеров и отраслей заменяют ручные методы подписи на бумажных носителях электронными по...
SignRequest
signrequest.com
Подпишите сами или подпишите документы. Просто, безопасно, юридически обязательно и бесплатно.
DottedSign
dottedsign.com
Подписывайте документы онлайн с помощью DottedSign в Интернете, на устройствах iOS и Android юридически осуществимым способом. Получите свою первую электронную подпись уже сегодня!
Signwell
signwell.com
SignWell (ранее Docsketch). Упростите подписание документов, чтобы сократить время обработки вдвое. SignWell — это инструмент электронной подписи, обеспечивающий юридическую силу подписей и более быстрое подписание документов.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Создавайте подписи электронной почты и управляйте ими с помощью генератора подписей электронной почты NEWOLDSTAMP. Настройте шаблоны подписей электронной почты в соответствии с вашим брендом.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — это веб-платформа для создания, управления и отображения подписей электронной почты для любой организации централизованным, быстрым и интуитивно понятным способом с любого ПК или мобильного устройства. Интегрируется с любым решением электронной почты (Microsoft 365, Google Workspace, G ...
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
Signority
signority.com
Signority — это инструменты управления электронной подписью и автоматизацией документооборота, которые заменяют процесс печати-подписи-сканирования. Основанная в 2010 году компания Signority соответствует требованиям HIPAA и является ведущим поставщиком электронных подписей в секторах здравоохранени...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — это бесплатное, современное и простое решение для электронной подписи. Помимо бесплатного плана, мы предлагаем пожизненную сделку, которая отличает нас от более чем 90% других приложений для электронной подписи. Вместо того, чтобы платить ежемесячную плату за устаревшее приложение, такое...