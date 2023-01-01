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Альтернативы - Evisort

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.

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