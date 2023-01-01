Альтернативы - Eventify
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
ON24
on24.com
Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.
BrightTALK
brighttalk.com
Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Liveform
livestorm.co
Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
HeySummit
heysummit.com
Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
Balloon
balloon.app
Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Remo
remo.co
Воплотите в жизнь подлинные онлайн-опыты с помощью Remo. ✓ Мероприятия всех типов ✓ Интерактивный контент ✓ Спонсорские баннеры ✓ Увеличение вашей вовлеченности в 4 раза.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway is a virtual event platform that makes it easy and simple for event organizers to bring their audience together, network, and build meaningful relationships. Meetaway helps your attendees meet the people they want to meet. hen setting up an event, organizers can set up matching criteria tha...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
We make the complex simple. Deal Room is your simple all-in-one event management platform for in-person, virtual and hybrid events. Simply organise. Simply customise. Simply network. -Best networking experience with comprehensive functionalities -Built-in features and integrations-Virtual, hybrid a...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
We make the complex simple. Deal Room is your simple all-in-one event management platform for in-person, virtual and hybrid events. Simply organise. Simply customise. Simply network. -Best networking experience with comprehensive functionalities -Built-in features and integrations-Virtual, hybrid a...
Virbela
virbela.com
Virbela builds engaging virtual worlds for remote work, learning, and events. Founded in 2012 by a team of behavioral psychologists, Virbela’s mission is to help organizations and people thrive in a remote-first future. With immersive 3D spaces that are deeply social and collaborative, Virbela bring...
Dryfta
dryfta.com
Too many tools, Too much chaos? Get Dryfta, the all-in-one event platform that event organizers use to collect proposals & talks, sell tickets online, create interactive program schedule, host virtual meetings, and boost attendee engagement with a full-featured networking app.
streamGo
streamgo.events
We Want To Be Different. We started streamGo to make online events better. Better for brands and better for attendees. For a long time online events meant that presenters had to spend more time learning systems than learning their content. Attendees would have to download and install programs to wat...
Prosple
prosple.com
Prosple’s helps over 4 million students and recent graduates across the Asia Pacific region. We work with over 180 career service teams across the Asia Pacific region to connect their students to thousands of local and international opportunities and help provide high-quality career preparation cont...
Haia
haia.live
You're right. There are some great video conferencing solutions, for events - think Haia. The biggest problem in online and hybrid events is attendee engagement leading to a poor user experience - it is difficult to navigate or engage at an event. No event platforms have really mastered this yet. Un...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim is an innovative virtual event platform with interactive features that help you host engaging events. With customizable 3D virtual booths, live chat and video, and detailed reports on visitor engagement, ExpoSim is perfect for hosting virtual expos, trade shows, and more. Our primary value l...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom is the next evolution in digital collaboration and engagement – a fully customizable 3D environment built for all your virtual requirements. The new world of work is not the 2D video conferencing hell you've been trapped in. It's an immersive digital experience that empowers connection, co...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace is a virtual and hybrid recruiting events platform. With its user-centric and video-first design, Talentspace allows employers, career centers and workforce boards to host immersive and memorable career events.
myOnvent
myonvent.com
myOnvent is a comprehensive and innovative online event and community platform with extensive experience hosting a wide variety of events online or as a hybrid component to in-person events (academic conferences, expos and fairs, virtual conferences, and more). myOnvent's platform can be used as a o...
Premier Virtual
premiervirtual.com
The Premier Virtual platform allows organizations to transform their hiring into a seamless virtual process. Our all-in-one virtual recruitment suite will give you the flexibility to host online job fairs, and offer 24/7 access to job seekers looking to connect. The platform has helped over 60,000 e...
Engagez
engagez.com
Engagez — одна из ведущих универсальных цифровых платформ взаимодействия для компаний, которым необходимо привлекать потенциальных клиентов, партнеров и сотрудников для участия в маркетинговых, продажных, обучающих и образовательных бизнес-программах. Одна платформа для всех ваших захватывающих собы...
Chati
chati.com
Гибкий, масштабируемый конструктор виртуальных мероприятий, который доступен, захватывает и заставит участников с нетерпением ждать следующего мероприятия. Обладая многолетним опытом проведения виртуальных мероприятий, Chati предоставляет все инструменты, необходимые для успешного проведения увлекат...
Social27
social27.com
Social27 поддерживает мероприятия, которые ускоряют продажи и создают сообщество. Проводите виртуальные, гибридные, личные мероприятия и веб-трансляции, которые будут интересными, безопасными и масштабируемыми по всему миру. Платформа виртуальных мероприятий Social27 предоставляет лучшие виртуальные...
EventAct
eventact.com
Eventact — это SaaS-сервис для управления событиями. Eventact позволяет организаторам мероприятий создавать виртуальные, гибридные и личные мероприятия и управлять ими. Eventact включает в себя все необходимое для управления вашими событиями. Модули включают в себя регистрацию, размещение, хостинг в...
Eventee
eventee.co
Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия....
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты...
Cadence
eventcadence.com
Cadence — это универсальная платформа для планирования, проведения и проведения мероприятий вашей мечты лично или виртуально. Благодаря потрясающим изображениям, индивидуальным цветам и уникальным логотипам ваш фирменный стиль станет продолжением нашей платформы. Будь то виртуальная конференция комп...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - ...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизир...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — это комплексное программное обеспечение нового поколения для управления мероприятиями на базе искусственного интеллекта и CRM для участников. Он предлагает приложения для мероприятий, веб-сайт, регистрацию, опросы в реальном времени, опросы, живые карты, приложения для нескольких мероприят...
Azavista
azavista.com
Azavista — это решение для организаторов корпоративных мероприятий, которые стремятся оптимизировать процессы планирования мероприятий. Мы предлагаем полный набор технологических решений для проведения мероприятий, подходящих для любого мероприятия в вашем календаре, которые помогут вам повысить эфф...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридн...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создават...
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дает организаторам мероприятий возможность создавать содержательные виртуальные, личные и гибридные мероприятия с помощью красивой технологии управления событиями, которую можно полностью настроить и промаркировать в любой момент. С помощью Eventcube вы можете создать фирменную сцену транс...
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от продажи билетов онлайн до регистрации на месте и аналитик...
EventMobi
eventmobi.com
Комплексная платформа управления мероприятиями EventMobi позволяет организаторам мероприятий легко планировать, продвигать, монетизировать и предоставлять увлекательные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Платформа EventMobi — от веб-сайта, регистрации и отмеченного наградами приложения для...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного объема данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление конт...
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе «сделай сам». Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования ...
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают б...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
Brandlive
brandlive.com
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспек...
WorkCast
info.workcast.com
WorkCast — это облачная платформа, используемая для создания полностью фирменных вебинаров, прямых трансляций и виртуальных мероприятий. С 2008 года мы помогаем компаниям расти в сфере публикаций, финансовых технологий, ассоциаций и образования, упрощая им взаимодействие со своей аудиторией в действ...
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...