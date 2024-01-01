Альтернативы - Eventgroove
Paperless Post
paperlesspost.com
Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.
VeeSpaces
veespaces.com
Выставочный комплект Выставляться стало проще! Участвуете в живых выставках? Попробуйте комплект для цифровых выставок VeeSpaces. Создавайте значки с собственными QR-кодами для обмена информацией. Получите мобильные приложения для сбора потенциальных клиентов и интеграции. Создавайте презентации про...
Ultiplace
ultiplace.com
Ultiplace представляет собой революционную виртуальную платформу для проведения торговых выставок, которая позволяет организаторам мероприятий быстро организовывать свои онлайн-мероприятия, используя инновационный и ответственный подход. Его интуитивно понятный, быстрый и полностью автоматизированны...
Ticketlight
ticketlight.co.uk
Ticketlight — это система самообслуживания по продаже билетов на мероприятия и места проведения мероприятий, созданная для организаторов мероприятий.
Summon
getsummon.com
Summon — это комплексное решение для безбилетной парковки, предназначенное для модернизации и упрощения операций в самых разных местах — ресторанах, отелях, мероприятиях, розничной торговле, а также в жилых и коммерческих помещениях. Наша платформа создана для масштабируемости и подходит как для опе...
Spalba
spalba.com
Spalba — это торговая площадка с поддержкой SaaS, упрощающая планирование мероприятий для предприятий. Мы меняем подход к планированию корпоративных мероприятий. Трудности при проведении мероприятия, связанные с поиском места проведения/подходящих поставщиков/подходящего агентства, а также понимание...
SlidesUp
slidesup.com
SlidesUp — это центр планирования всей вашей конференции. Больше никаких электронных таблиц и дублирования инструментов. После планирования с помощью SlidesUp все обновляется в одном центральном месте.
PouchNATION
pouchnation.com
PouchNATION — это SaaS-платформа с носимыми технологиями NFC и универсальным решением для управления гостями, ориентированная на площадки и живые мероприятия, позволяющая оцифровать их операции и обеспечить гостям беззаботное пребывание онлайн и/или оффлайн, предоставляя расширенную информацию. кото...
Minimob
minimob.com
Minimob реализует успешные стратегии привлечения пользователей через наш полнофункциональный интерфейс мобильной рекламы. Спросите нас, как!
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — это интеллектуальное приложение для передачи звука на выездных и онлайн-мероприятиях. Идеально подходит для: - Синхронного перевода - Экскурсий - Тихих сцен и многого другого. Вы можете использовать любой смартфон, планшет или компьютер. Никакого дополнительного оборудования не требуе...
Lets.events
lets.events
Lets.events — это удобный и бесплатный инструмент для управления списком гостей и регистрации для организаторов мероприятий, который повышает участие общественности. Мы предоставляем наиболее интуитивно понятный и удобный инструмент управления гостями для мероприятий любого размера. Участников можно...
Jurnee
jurnee.io
Глобальная платформа для всех ваших командных мероприятий. Получите доступ к сотням интересных впечатлений, бронируйте за считанные минуты и оптимизируйте свои внутренние процессы в одном месте. Настройте свои политики, определите свой бюджет и получите доступ к сотням мероприятий, чтобы ваши команд...
Inviter
inviter.com
Inviter помогает отправлять видеоприглашения, видеопоздравления друзьям, родственникам, пользователям, подписчикам, подписчикам, сотрудникам и клиентам.
GuestQueue
guestqueue.com
Полное решение для управления списком гостей на мероприятиях. Нет, серьезно, мы делаем одно дело, и делаем это лучше всех!
GruupMeet
gruupmeet.com
Данные и аналитика в реальном времени. Превосходный уход при сбоях. Платформа событийных коммуникаций. Регистрация на транспорт, туры, мероприятия, обеды.
Eventors
eventors.com
Идеальная торговая площадка для общения с организаторами мероприятий и площадками ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Неважно, кем вы являетесь поставщиком — или если вы никогда раньше не были продавцом. Если вы можете предоставить миру что-то ценное, вы можете получать за это деньги на Eventors. Любите готовить на г...
Event Mender
eventmender.com
Мы создаем рыночную площадку для специалистов по организации мероприятий, чтобы помочь им найти подходящую платформу и партнера для своих виртуальных или гибридных мероприятий. Продолжение следует!
Event Always
eventalways.com
Организуйте свое следующее мероприятие или корпоративную встречу вместе с отмеченной наградами фирмой по организации мероприятий EventAlways. Найдите предстоящие конференции в Мумбаи или где-либо поблизости с помощью списков событий EventAlways.
Elevent
bookelevent.com
Легко находите и бронируйте лучшие виртуальные и личные мероприятия для своей команды или клиентов. Выбирайте виртуальные игры, мероприятия по тимбилдингу, счастливые часы, дегустации еды и многое другое!
CONREGO
conrego.com
CONREGO — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предназначенное для оптимизации и улучшения всего процесса планирования мероприятий. Благодаря удобному интерфейсу и мощным функциям CONREGO позволяет вам легко создавать мероприятия любого масштаба и управлять ими. От о...
Confetti
withconfetti.com
Миссия Confetti — революционизировать индустрию планирования мероприятий, оптимизируя процесс как для организаторов мероприятий, так и для поставщиков, обеспечивая качественный опыт и превосходное обслуживание клиентов. ✨ Мы хотим, чтобы наш опыт сделал жизнь незабываемой и дал возможность организац...
Chasma Event
chasma.io
Chasma Event — это мобильное программное обеспечение для управления событиями для сотрудников или любых мероприятий в вашей организации. Он автоматизирует приглашения, ответы на приглашения, подробную информацию и указания, а также ресурсы для собраний любого размера.
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic позволяет разработчикам легко настраивать мощную и надежную систему продажи билетов на мероприятия именно так, как они хотят. Для достижения этой цели Ticketmatic предлагает проверенную и многофункциональную систему продажи билетов с полным API, мощными инструментами проектирования, наде...
Sendomatic
sendomatic.com
Sendo Online Invitations помогает отдельным лицам и организациям создавать мероприятия онлайн и управлять ими.
Explori
explori.com
Explori имеет множество уникальных функций, которые позволяют специалистам по организации мероприятий быстро и легко анализировать эффективность своих мероприятий. Создавайте аналитические данные, на которые вы можете с уверенностью полагаться из года в год, и помещайте свои результаты в контекст, с...
EventLink
eventlink.com
EventLink предлагает все: от креативного дизайна и решений для разработки до управления мероприятиями и программами, поддержки поездок, складирования, обучения и разработки инструкций, интеграции мультимедиа и управления активами.
DynamO Pricing
dynamopricing.com
DynamO — технологическая компания, предоставляющая полностью автоматизированный инструмент динамического ценообразования на основе спроса для площадок и организаторов мероприятий. Программное обеспечение DynamO мгновенно увеличивает доход от продажи билетов, помогает распродать все билеты или заполн...
boothX
boothx.app
В современном быстро меняющемся деловом мире эффективное управление событиями имеет важное значение для компаний, позволяющих создавать впечатляющий опыт и общаться с потенциальными клиентами. С развитием технологий организаторы мероприятий все чаще полагаются на инновационные инструменты для оптими...
Blerter
blerter.com
Blerter — это простая и удобная в использовании платформа для проведения мероприятий, которая помогает вам централизовать процессы коммуникации, операций и безопасности, объединяя всю вашу команду в одном месте. Оптимизируйте свою доставку, будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так, и повы...
Billetto UK
billetto.co.uk
Billetto — это бесплатное программное обеспечение для продажи билетов, которое управляет мероприятиями и продвигает их, продает билеты онлайн и отслеживает, насколько хорошо проходит мероприятие.
BeatSwitch
beatswitch.com
Модульное программное обеспечение для управления фестивалями и музыкальными событиями, которое позволяет вам управлять фестивальной деятельностью, аккредитацией, командами и артистами.
PopBookings
popbookings.com
С PopBookings вы можете хранить все в одном месте, чтобы все были на одной волне. Оптимизация бизнес-процессов подбора персонала поможет вам и вашей команде быть организованными. Каждый может ссылаться на одну и ту же информацию в учетной записи. Экономьте время с помощью наших мощных инструментов.
Concierge
conciergeteam.co
Команда консьержей помогает менеджерам мероприятий отправлять запланированные и двусторонние текстовые сообщения (SMS) гостям мероприятия.
Guestboard
guestboard.co
Guestboard — это бесплатный универсальный инструмент для планирования мероприятий и общения, с помощью которого вы можете организовывать мероприятия для групп от 10 до 1000+ с четким списком гостей. Будучи модульной платформой, гостевая доска позволяет вам выбирать именно те инструменты, которые нуж...
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com — это платформа для оптимизации веб-приложений и рабочих процессов, которая обеспечивает интеграцию программного обеспечения, действенные данные и фирменный опыт социальных сетей, чтобы сэкономить ваше время, предотвратить ошибки и сократить расходы, связанные с планированием и провед...
SponsorPitch
sponsorpitch.com
SponsorPitch обеспечивает партнерство, оптимизируя процесс спонсорских продаж. Вы можете использовать наши данные для поиска, обнаружения и комплексной проверки брендов. У вас также есть место, где можно продемонстрировать свою презентацию. Пять ключевых преимуществ SponsorPitch: 1. Предоставление в...
Feathr
feathr.co
Feathr — это некоммерческая маркетинговая платформа, специально созданная, чтобы помочь организациям добиться большего влияния и увеличения доходов. Благодаря простым в использовании рекламе, электронной почте, социальным сетям и цифровым инструментам взаимодействия Feathr помогает вам повышать осве...
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
EventPipe
eventpipe.com
Современный подход к программному обеспечению для управления жильем. Попрощайтесь с утомительными, отнимающими много времени системами. Двигайтесь быстрее и удивите своих гостей.