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Альтернативы - Event Mender

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.

VeeSpaces

VeeSpaces

veespaces.com

Выставочный комплект Выставляться стало проще! Участвуете в живых выставках? Попробуйте комплект для цифровых выставок VeeSpaces. Создавайте значки с собственными QR-кодами для обмена информацией. Получите мобильные приложения для сбора потенциальных клиентов и интеграции. Создавайте презентации про...

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Ultiplace представляет собой революционную виртуальную платформу для проведения торговых выставок, которая позволяет организаторам мероприятий быстро организовывать свои онлайн-мероприятия, используя инновационный и ответственный подход. Его интуитивно понятный, быстрый и полностью автоматизированны...

Ticketlight

Ticketlight

ticketlight.co.uk

Ticketlight — это система самообслуживания по продаже билетов на мероприятия и места проведения мероприятий, созданная для организаторов мероприятий.

Summon

Summon

getsummon.com

Summon — это комплексное решение для безбилетной парковки, предназначенное для модернизации и упрощения операций в самых разных местах — ресторанах, отелях, мероприятиях, розничной торговле, а также в жилых и коммерческих помещениях. Наша платформа создана для масштабируемости и подходит как для опе...

Spalba

Spalba

spalba.com

Spalba — это торговая площадка с поддержкой SaaS, упрощающая планирование мероприятий для предприятий. Мы меняем подход к планированию корпоративных мероприятий. Трудности при проведении мероприятия, связанные с поиском места проведения/подходящих поставщиков/подходящего агентства, а также понимание...

SlidesUp

SlidesUp

slidesup.com

SlidesUp — это центр планирования всей вашей конференции. Больше никаких электронных таблиц и дублирования инструментов. После планирования с помощью SlidesUp все обновляется в одном центральном месте.

PouchNATION

PouchNATION

pouchnation.com

PouchNATION — это SaaS-платформа с носимыми технологиями NFC и универсальным решением для управления гостями, ориентированная на площадки и живые мероприятия, позволяющая оцифровать их операции и обеспечить гостям беззаботное пребывание онлайн и/или оффлайн, предоставляя расширенную информацию. кото...

Minimob

Minimob

minimob.com

Minimob реализует успешные стратегии привлечения пользователей через наш полнофункциональный интерфейс мобильной рекламы. Спросите нас, как!

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

LiveVoice.io — это интеллектуальное приложение для передачи звука на выездных и онлайн-мероприятиях. Идеально подходит для: - Синхронного перевода - Экскурсий - Тихих сцен и многого другого. Вы можете использовать любой смартфон, планшет или компьютер. Никакого дополнительного оборудования не требуе...

Lets.events

Lets.events

lets.events

Lets.events — это удобный и бесплатный инструмент для управления списком гостей и регистрации для организаторов мероприятий, который повышает участие общественности. Мы предоставляем наиболее интуитивно понятный и удобный инструмент управления гостями для мероприятий любого размера. Участников можно...

Jurnee

Jurnee

jurnee.io

Глобальная платформа для всех ваших командных мероприятий. Получите доступ к сотням интересных впечатлений, бронируйте за считанные минуты и оптимизируйте свои внутренние процессы в одном месте. Настройте свои политики, определите свой бюджет и получите доступ к сотням мероприятий, чтобы ваши команд...

Inviter

Inviter

inviter.com

Inviter помогает отправлять видеоприглашения, видеопоздравления друзьям, родственникам, пользователям, подписчикам, подписчикам, сотрудникам и клиентам.

GuestQueue

GuestQueue

guestqueue.com

Полное решение для управления списком гостей на мероприятиях. Нет, серьезно, мы делаем одно дело, и делаем это лучше всех!

GruupMeet

GruupMeet

gruupmeet.com

Данные и аналитика в реальном времени. Превосходный уход при сбоях. Платформа событийных коммуникаций. Регистрация на транспорт, туры, мероприятия, обеды.

Eventors

Eventors

eventors.com

Идеальная торговая площадка для общения с организаторами мероприятий и площадками ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Неважно, кем вы являетесь поставщиком — или если вы никогда раньше не были продавцом. Если вы можете предоставить миру что-то ценное, вы можете получать за это деньги на Eventors. Любите готовить на г...

Eventgroove

Eventgroove

eventgroove.com

Eventgroove — это платформа самообслуживания, которая позволяет агрегаторам событий, а также национальным и международным некоммерческим организациям организовывать, продвигать и продавать онлайн билеты на ваши виртуальные, гибридные и очные мероприятия и сбор средств. В сочетании с нашими возможнос...

Event Always

Event Always

eventalways.com

Организуйте свое следующее мероприятие или корпоративную встречу вместе с отмеченной наградами фирмой по организации мероприятий EventAlways. Найдите предстоящие конференции в Мумбаи или где-либо поблизости с помощью списков событий EventAlways.

Elevent

Elevent

bookelevent.com

Легко находите и бронируйте лучшие виртуальные и личные мероприятия для своей команды или клиентов. Выбирайте виртуальные игры, мероприятия по тимбилдингу, счастливые часы, дегустации еды и многое другое!

CONREGO

CONREGO

conrego.com

CONREGO — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предназначенное для оптимизации и улучшения всего процесса планирования мероприятий. Благодаря удобному интерфейсу и мощным функциям CONREGO позволяет вам легко создавать мероприятия любого масштаба и управлять ими. От о...

Confetti

Confetti

withconfetti.com

Миссия Confetti — революционизировать индустрию планирования мероприятий, оптимизируя процесс как для организаторов мероприятий, так и для поставщиков, обеспечивая качественный опыт и превосходное обслуживание клиентов. ✨ Мы хотим, чтобы наш опыт сделал жизнь незабываемой и дал возможность организац...

Chasma Event

Chasma Event

chasma.io

Chasma Event — это мобильное программное обеспечение для управления событиями для сотрудников или любых мероприятий в вашей организации. Он автоматизирует приглашения, ответы на приглашения, подробную информацию и указания, а также ресурсы для собраний любого размера.

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

Ticketmatic позволяет разработчикам легко настраивать мощную и надежную систему продажи билетов на мероприятия именно так, как они хотят. Для достижения этой цели Ticketmatic предлагает проверенную и многофункциональную систему продажи билетов с полным API, мощными инструментами проектирования, наде...

Sendomatic

Sendomatic

sendomatic.com

Sendo Online Invitations помогает отдельным лицам и организациям создавать мероприятия онлайн и управлять ими.

Explori

Explori

explori.com

Explori имеет множество уникальных функций, которые позволяют специалистам по организации мероприятий быстро и легко анализировать эффективность своих мероприятий. Создавайте аналитические данные, на которые вы можете с уверенностью полагаться из года в год, и помещайте свои результаты в контекст, с...

EventLink

EventLink

eventlink.com

EventLink предлагает все: от креативного дизайна и решений для разработки до управления мероприятиями и программами, поддержки поездок, складирования, обучения и разработки инструкций, интеграции мультимедиа и управления активами.

DynamO Pricing

DynamO Pricing

dynamopricing.com

DynamO — технологическая компания, предоставляющая полностью автоматизированный инструмент динамического ценообразования на основе спроса для площадок и организаторов мероприятий. Программное обеспечение DynamO мгновенно увеличивает доход от продажи билетов, помогает распродать все билеты или заполн...

boothX

boothX

boothx.app

В современном быстро меняющемся деловом мире эффективное управление событиями имеет важное значение для компаний, позволяющих создавать впечатляющий опыт и общаться с потенциальными клиентами. С развитием технологий организаторы мероприятий все чаще полагаются на инновационные инструменты для оптими...

Blerter

Blerter

blerter.com

Blerter — это простая и удобная в использовании платформа для проведения мероприятий, которая помогает вам централизовать процессы коммуникации, операций и безопасности, объединяя всю вашу команду в одном месте. Оптимизируйте свою доставку, будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так, и повы...

Billetto UK

Billetto UK

billetto.co.uk

Billetto — это бесплатное программное обеспечение для продажи билетов, которое управляет мероприятиями и продвигает их, продает билеты онлайн и отслеживает, насколько хорошо проходит мероприятие.

BeatSwitch

BeatSwitch

beatswitch.com

Модульное программное обеспечение для управления фестивалями и музыкальными событиями, которое позволяет вам управлять фестивальной деятельностью, аккредитацией, командами и артистами.

PopBookings

PopBookings

popbookings.com

С PopBookings вы можете хранить все в одном месте, чтобы все были на одной волне. Оптимизация бизнес-процессов подбора персонала поможет вам и вашей команде быть организованными. Каждый может ссылаться на одну и ту же информацию в учетной записи. Экономьте время с помощью наших мощных инструментов.

Concierge

Concierge

conciergeteam.co

Команда консьержей помогает менеджерам мероприятий отправлять запланированные и двусторонние текстовые сообщения (SMS) гостям мероприятия.

Guestboard

Guestboard

guestboard.co

Guestboard — это бесплатный универсальный инструмент для планирования мероприятий и общения, с помощью которого вы можете организовывать мероприятия для групп от 10 до 1000+ с четким списком гостей. Будучи модульной платформой, гостевая доска позволяет вам выбирать именно те инструменты, которые нуж...

EventSpace

EventSpace

eventspace.com

EventSpace.com — это платформа для оптимизации веб-приложений и рабочих процессов, которая обеспечивает интеграцию программного обеспечения, действенные данные и фирменный опыт социальных сетей, чтобы сэкономить ваше время, предотвратить ошибки и сократить расходы, связанные с планированием и провед...

SponsorPitch

SponsorPitch

sponsorpitch.com

SponsorPitch обеспечивает партнерство, оптимизируя процесс спонсорских продаж. Вы можете использовать наши данные для поиска, обнаружения и комплексной проверки брендов. У вас также есть место, где можно продемонстрировать свою презентацию. Пять ключевых преимуществ SponsorPitch: 1. Предоставление в...

Feathr

Feathr

feathr.co

Feathr — это некоммерческая маркетинговая платформа, специально созданная, чтобы помочь организациям добиться большего влияния и увеличения доходов. Благодаря простым в использовании рекламе, электронной почте, социальным сетям и цифровым инструментам взаимодействия Feathr помогает вам повышать осве...

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...

EventPipe

EventPipe

eventpipe.com

Современный подход к программному обеспечению для управления жильем. Попрощайтесь с утомительными, отнимающими много времени системами. Двигайтесь быстрее и удивите своих гостей.

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