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Eu Yan Sang

Eu Yan Sang

euyansang.com.sg

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Приобретайте подарочные корзины и тонизирующие подарки, такие как «Птичье гнездо», «Лингжи», «Кордицепс» и другие товары для здоровья, в интернет-магазине Eu Yan Sang в Сингапуре. Бесплатная доставка при покупке от 120 долларов.

Веб-сайт: euyansang.com.sg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eu Yan Sang, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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