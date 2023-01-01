Альтернативы - Epilocal
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
SE Ranking
seranking.com
Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время ...
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Serpstat
serpstat.com
Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.
Anyword
anyword.com
Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
StoryChief
storychief.io
StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...
Shakespeare
shakespeare.ai
Получите лучшее в мире программное обеспечение для копирайтинга с искусственным интеллектом и создайте тексты мирового класса для своего веб-сайта, социальных сетей, отчетов, блогов, рекламных объявлений, электронных писем и многого другого.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.
Contently
contently.com
Решение для контент-маркетинга с самым высоким рейтингом: экспертная контент-стратегия, корпоративная платформа контент-маркетинга и глобальная сеть создателей контента.
Readable
readable.com
Readable — лучший инструмент для удобства чтения. Оптимизируйте ясность и сделайте аудиторию ближе.
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик услуг сети доставки контента (CDN) для доставки мультимедиа и программного обеспечения, а также решений облачной безопасности.
Foleon
foleon.com
На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.
Seobility
seobility.net
Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данн...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame от MNTN позволяет каждой организации конкурировать в нашем мире видео, изменяя способ создания оригинального видео. Наша платформа Global Video Hub™ максимизирует рентабельность инвестиций в видеоконтент, открывая доступ к видео на основе данных, которое эффективно создается для каждой пл...
GetSocial
getsocial.io
80% репостов осуществляется с помощью копипаста, приложений для обмена сообщениями и электронной почты. GetSocial решает эту проблему, предлагая уникальное сочетание социальных виджетов для более чем 30 сетей для увеличения органического социального трафика, подробную аналитику активности обмена инф...
Content Harmony
contentharmony.com
Рабочий процесс контент-маркетинга Content Harmony помогает вашей команде создавать подробные описания контент-маркетинга на 50–80 % быстрее, чем ручной процесс, который использует большинство команд. Мы помогаем вам быстро проанализировать цель поиска, профили ключевых слов и тем конкурентов, струк...
Pressboard
pressboardmedia.com
Отмеченные наградами инструменты для создателей контента. Вы создаете невероятный контент, а наши инструменты сделают все остальное. Pressboard предоставляет вам репортажи, которые не менее эффективны, чем ваш контент. Переходите от запуска контента к обмену отчетами в режиме реального времени за сч...
NPAW
npaw.com
NPAW с гордостью представляет свой набор аналитических решений. Мощная, интуитивно понятная платформа для анализа видео и приложений в режиме реального времени, которая призвана совершить революцию в индустрии видеоаналитики, позволяя OTT-компаниям, телекоммуникационным компаниям, медиа-компаниям и ...
Web CEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным ...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope — лучшая в своем классе платформа для SEO-оптимизации контента, которая привлекает поисковый трафик. Наши оптимизированные инструменты упрощают написание SEO, позволяя создавать первоклассный контент, который будет ранжироваться. Наш текстовый редактор прост в использовании, совместном ис...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфоку...
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — это не просто искусственный интеллект. Наши специализированные решения для издателей объединяют опыт и технологии для предоставления продуктов, которые оптимизируют бизнес-данные, предоставляют ценную информацию и оптимизируют доходы. Наш основной продукт сочетает в себе инновационные мет...
Momently
momently.com
Создавайте собственные отчеты для своих фирменных или спонсируемых кампаний за считанные секунды. Используйте контент-аналитику и API, чтобы привлечь читателей, предоставляя им релевантный контент.
Event Registry
eventregistry.org
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.
DISQO
disqo.com
DISQO — это платформа CX для понимания каждого опыта клиента. Компании доверяют DISQO в принятии более эффективных решений для каждого клиента, точки взаимодействия и результата. Измерения рекламы, отзывы клиентов и доступ к аудитории DISQO обеспечиваются миллионами потребителей на крупнейшей в отра...
Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — это платформа, которая поможет вам контролировать каждый аспект вашего присутствия в Интернете. Благодаря удобной платформе, которая не позволит вам запутаться среди 15 различных инструментов управления, мы упрощаем ваши задачи. Чтобы дать вам полную картину вашей работы, UrbiQuest объед...
Revuze
revuze.it
Revuze — лидер в области генеративного анализа ИИ для онлайн-обзоров, производящий революцию в сфере потребительского анализа. Благодаря многолетнему опыту обучения LLM Revuze раскрывает весь потенциал информации от проверенных покупателей из различных источников электронной коммерции. Наши передовы...
Knotch
knotch.com
Платформа Content Intelligence от Knotch определяет, какой контент работает и почему, поэтому вы можете тратить меньше времени на догадки и больше времени на действия. Нам доверяют команды маркетинга, ориентированного на данные
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — это аналитическая платформа, созданная для контента и разработанная с убеждением, что самые успешные компании — это те, у которых лучший контент. Однако победить в мире цифрового контента непросто. Вам необходимо создать циклы обратной связи и прислушиваться к тому, что говорит вам ваша а...
Conductor
conductor.com
Conductor — ведущая в мире платформа для SEO и органического маркетинга. Корпоративная платформа SEO и контент-маркетинга от Conductor призвана помочь брендам обеспечить техническую оптимизацию их веб-сайтов для ранжирования в поисковых системах, улучшения существующих страниц и создания нового конт...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer — это комплексная аналитическая платформа, призванная помочь компаниям получить максимальную отдачу от инвестиций в цифровой маркетинг. Наша платформа позволяет компаниям любого размера видеть всю информацию о своей социальной, поисковой, платной и веб-производительности на единой, простой...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel — это платформа контент-аналитики, которая помогает издателям и медиакомпаниям анализировать свой трафик, читателей и подписчиков. Платформа Marfeel помогает издателям обеспечивать взаимодействие и согласованность действий команд, принимая решения на основе данных, чтобы раскрыть весь потенц...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показывает вам, какой именно контент нужно создать, чтобы повысить рейтинг на первой странице и добиться результатов. С помощью кратких обзоров SEO-контента для любой темы, написание рейтингового контента еще никогда не было таким простым.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени во всех форматах вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтен...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Comscore
comscore.com
Comscore — это надежная валюта для планирования, проведения транзакций и оценки медиа на разных платформах.
Matomo
matomo.org
Не портите свою репутацию с помощью Google Analytics. Matomo — это этическая альтернатива, при которой вы не будете жертвовать конфиденциальностью или ставить под угрозу свой сайт.
Pepper Content
peppercontent.io
Увеличьте свой доход с помощью контент-маркетинга Pepper CMP помогает маркетинговым командам генерировать идеи, создавать и распространять контент быстро и в больших масштабах с помощью генеративного искусственного интеллекта и нашей сети талантливых специалистов.
Paperflite
paperflite.com
Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.