Альтернативы - Enrichigo

Brame

brame.io

Компания Brame разработала программное решение, с помощью которого вы можете легко создавать собственные кампании по геймификации. Как и на веб-сайтах Wixx или Jimdoo, вы можете создать свою собственную игру, используя модульную систему, по подписке. Недорогой, простой в использовании и настраиваемы...