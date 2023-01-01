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Альтернативы - emojicom

Elicit

Elicit

elicit.org

Ассистент по исследованиям искусственного интеллекта. Elicit — научный сотрудник, работающий на GPT-3. Elicit помогает вам классифицировать наборы данных, проводить мозговой штурм исследовательских вопросов и осуществлять поиск по публикациям.

ReviewCaddy

ReviewCaddy

reviewcaddy.com

ReviewCaddy — это инструмент, который помогает продавцам в интерактивном режиме собирать мнения своих покупателей о товарах, приобретенных ими на веб-сайте, а также помогает продавцам прислушиваться к мнению своих покупателей и, соответственно, вносить обновления на страницы товаров.

Hippoc

Hippoc

hippoc.ai

Маркетологи и дизайнеры, вы устали от длительного, дорогостоящего и не приносящего дохода процесса создания рекламного дизайна? Программное обеспечение Hippoc Neuro-AI за секунды и с точностью предсказывает, как оптимизировать ваши проекты, чтобы максимизировать рейтинг кликов, коэффициент конверсии...

CredSpark

CredSpark

credspark.com

CREDSPARK ПРЕВРАЩАЕТ КОНТЕНТ В ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ ГЕНЕРИРУЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, УГЛУБЛЯЕТ ОТНОШЕНИЯ И УВЕЛИЧИВАЕТ ДОХОД.

Appocalypsis

Appocalypsis

appocalypsis.com

Appocalypsis — это SaaS-приложение, которое помогает маркетологам создавать виджеты и управлять ими, которые помогают повысить конверсию их веб-сайтов.

Exatom

Exatom

exatom.io

Мы помогаем вам повысить эффективность существующих онлайн-форм. Намного лучше. Обычно двузначный процент посетителей, которые начинают взаимодействовать с вашей формой, не превращаются в конвертеров. Почему они закрывают вашу веб-форму где-то на полпути или после неудачной отправки? Узнайте, как мо...

BIK

BIK

bik.ai

BIK (bik.ai) — это самая интеллектуальная платформа диалогового маркетинга, помогающая предприятиям электронной коммерции повысить рентабельность инвестиций. Эта платформа позволяет бренду осуществлять автоматизацию транзакций с помощью чат-ботов, управлять многозадачностью с помощью CRM, создавать ...

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