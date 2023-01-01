Программное обеспечение для управления отелем ElektraWEB — это облачная система, которая включает в себя гостиничную программу, систему бронирования, менеджер каналов, интеллектуальный менеджер цен, POS и SPA.

Веб-сайт: elektraweb.com

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