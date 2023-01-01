Альтернативы - Elastic Email

Outboundly AI

outboundly.ai

Outboundly.ai здесь, чтобы усилить ваши холодные почтовые кампании, помогая вам отправлять сообщения в больших масштабах, не теряя при этом индивидуальности. Представьте себе, что вы можете охватить огромную аудиторию, гарантируя, что ваши электронные письма не только будут доставлены, но и будут ус...