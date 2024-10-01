Альтернативы - Elastic Cloud
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее известная как Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с по...
Kittl
kittl.com
Kittl AI — это инструмент дизайна, который использует модели глубокого обучения, которые понимают текст пользователя и преобразуют его в визуально привлекательные изображения или клипарты за считанные секунды. Инструмент идеально подходит для создания дизайна, будь то привлекательный дизайн товаров...
Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможност...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего...
Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журна...
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Grow
grow.com
Grow — это полнофункциональная платформа бизнес-аналитики (BI) без программирования, которая позволяет каждому сотруднику вашей организации принимать решения на основе данных. Объединив ETL, хранилища данных и визуализацию в одной простой в использовании платформе, любая организация может подключить...
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует процесс исследования данных, предлагая эффективное решение для поиска, очистки, визуализации и преобразования данных. Уделяя особое внимание простоте использования, Rose использует передовые LLM с открытым исходным кодом ...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком,...
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
New Relic
newrelic.com
Мониторинг, отладка и улучшение всего вашего стека. New Relic — это место, где команды разработчиков, эксплуатации, безопасности и бизнеса решают проблемы производительности программного обеспечения с данными. New Relic — технологическая компания из Сан-Франциско, штат Калифорния, которая разрабаты...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информацион...
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы...
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность...
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максим...
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, ...
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений ...
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, S...
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачных приложений самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных интегрированных источ...
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продук...
NVivo
qsrinternational.com
Откройте возможности для анализа с помощью программного обеспечения для качественного анализа данных. Узнайте больше о своих данных качественных и смешанных методов с помощью NVivo 14, ведущего решения для качественного анализа данных. С помощью NVivo 14 вы можете задавать сложные вопросы о своих да...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который пом...