Альтернативы - Edition Digital

Kurtosys US

kurtosys.com

Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кто нуждается в полностью автоматизированных и мощных системах инвестиц...