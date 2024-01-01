Альтернативы - Ecwid

Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

Продавайте онлайн с помощью полностью настраиваемой платформы электронной коммерции с открытым исходным кодом, созданной для WordPress.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

Создайте уникальный интернет-магазин, продавайте свои работы и занимайтесь творческим бизнесом. Идеально подходит для дизайнеров одежды, музыкальных групп, производителей ювелирных изделий, ремесленников и других художников.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Нет платформы для разработки кода.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Платформа электронной коммерции для растущего бизнеса. Запускайте, масштабируйте и управляйте своим бизнесом с помощью универсальной коммерческой платформы Dukaan.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce содержит все инструменты, необходимые для создания веб-сайта, приема заказов, отслеживания запасов, обработки платежей, управления доставкой, продвижения вашего бренда и анализа ваших данных.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix — это самый простой способ продавать цифровые продукты через Интернет. Продавайте программное обеспечение, услуги по требованию и членство за считанные минуты.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.

OpenCart

OpenCart

opencart.com

Бесплатная система корзины покупок. OpenCart — это решение для онлайн-торговли на основе PHP с открытым исходным кодом.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция с PayPal и многое другое. Мы упрощаем ведение вашего бизнеса по разра...

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

SAP

SAP

sap.com

Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Легко разработайте свое мобильное приложение. ИИ делает разработку вашего приложения на нашей отмеченной наградами платформе более быстрой и экономически эффективной. Посмотри, как это работает.

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