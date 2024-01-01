Альтернативы - Ecwid
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн с помощью полностью настраиваемой платформы электронной коммерции с открытым исходным кодом, созданной для WordPress.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Big Cartel
bigcartel.com
Создайте уникальный интернет-магазин, продавайте свои работы и занимайтесь творческим бизнесом. Идеально подходит для дизайнеров одежды, музыкальных групп, производителей ювелирных изделий, ремесленников и других художников.
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа электронной коммерции для растущего бизнеса. Запускайте, масштабируйте и управляйте своим бизнесом с помощью универсальной коммерческой платформы Dukaan.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce содержит все инструменты, необходимые для создания веб-сайта, приема заказов, отслеживания запасов, обработки платежей, управления доставкой, продвижения вашего бренда и анализа ваших данных.
BuildFire
buildfire.com
Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Sellix
sellix.io
Sellix — это самый простой способ продавать цифровые продукты через Интернет. Продавайте программное обеспечение, услуги по требованию и членство за считанные минуты.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
OpenCart
opencart.com
Бесплатная система корзины покупок. OpenCart — это решение для онлайн-торговли на основе PHP с открытым исходным кодом.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция с PayPal и многое другое. Мы упрощаем ведение вашего бизнеса по разра...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Builder.ai
builder.ai
Легко разработайте свое мобильное приложение. ИИ делает разработку вашего приложения на нашей отмеченной наградами платформе более быстрой и экономически эффективной. Посмотри, как это работает.