Альтернативы - E-goi
elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
Short.io
short.io
Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
Placer.ai
placer.ai
Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.
GummySearch
gummysearch.com
Исследование аудитории Reddit у вас под рукой. Быстро выясните болевые точки вашего клиента, какие решения им нужны и за что они готовы платить.
Revue
getrevue.co
Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
Radio.co
radio.co
Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
WANotifier
wanotifier.com
Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.
Eredom
eredom.com
Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....
GettHit.com
getthit.com
Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...
SummarAIze
summaraize.com
10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!
Echo AI
echoai.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...
Purlem
purlem.com
Укрепите отношения со своими клиентами, создав уникальную веб-страницу для каждого человека в вашем списке, что позволит вам взаимодействовать с ними на индивидуальном уровне 1:1. Мы — простой и экономичный мост в дивный новый мир персонализированного маркетинга.