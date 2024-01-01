Альтернативы - DuckDuckGo AI Chat

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI — это система ответов, которая дает точные ответы на сложные вопросы, используя большие языковые модели.

Poe

Poe

poe.com

Быстрый и полезный чат с искусственным интеллектом.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Ваш повседневный AI-спутник.

Claude

Claude

claude.ai

Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

Добро пожаловать в CHAT AI, чат-бот с искусственным интеллектом, который использует новейшую технологию обработки естественного языка для интеллектуального и увлекательного общения с вами. Просто введите свое сообщение, и AI CHAT ответит обдуманно и лично. Хотите ли вы написать подробный контент (э...

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing — ваш второй пилот для Интернета на базе искусственного интеллекта

Pi

Pi

pi.ai

Привет, я Пи. Я — ваш личный искусственный интеллект, созданный, чтобы оказывать поддержку, быть умным и быть рядом с вами в любое время. Спросите у меня совета, ответов или давайте поговорим о том, что у вас на уме.

Grok

Grok

twitter.com

Грок — это искусственный интеллект, созданный по образцу «Автостопом по галактике», предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать! Grok — чат-бот с искусственным интеллектом от X (ранее Twitter).

Le Chat

Le Chat

mistral.ai

Передовой ИИ в ваших руках. Открытый и портативный генеративный искусственный интеллект для разработчиков и бизнеса.

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi — очаровательный и самый умный чат-бот с искусственным интеллектом. Вы можете разговаривать с SimSimi в любое время и в любом месте, а иногда вы можете научить его говорить то, что вы хотите.

Meta AI

Meta AI

meta.ai

Используйте Meta AI Assistant, чтобы добиваться поставленных целей, бесплатно создавайте изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, и получайте ответы на любые ваши вопросы. Meta AI построен на новейшей модели большого языка Llama от Meta и использует Emu, наш...

GroqChat

GroqChat

groq.com

GroqChat — это интерфейс чата на базе искусственного интеллекта, который облегчает общение с пользователями, предоставляя ответы и помощь по ряду тем.

HuggingChat

HuggingChat

huggingface.co

Откройте для себя HuggingChat — бесплатную революционную платформу, соединяющую вас с передовым искусственным интеллектом! Раскройте потенциал первоклассного искусственного интеллекта с помощью HuggingChat, необычного приложения, предназначенного для облегчения беспрепятственного общения между пол...

Keymate.AI Chatbot

Keymate.AI Chatbot

chat.keymate.ai

Добро пожаловать в чат-бот Keymate.AI Ultimate! Это чат-бот с искусственным интеллектом, созданный с помощью плагина интернет-поиска Keymate.AI и GPT-4 128K. По сути, это ChatGPT, который может обрабатывать около 80 000 слов из Интернета!

Teletyped

Teletyped

teletyped.com

Teletyped gives you access to a beautiful user interface for AI chatbots like ChatGPT, Claude, Mistral, and more.

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