Альтернативы - Drip

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адапт...