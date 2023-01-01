Альтернативы - Dreamdata
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
SE Ranking
seranking.com
Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время ...
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Serpstat
serpstat.com
Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Anyword
anyword.com
Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
StoryChief
storychief.io
StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...
Shakespeare
shakespeare.ai
Получите лучшее в мире программное обеспечение для копирайтинга с искусственным интеллектом и создайте тексты мирового класса для своего веб-сайта, социальных сетей, отчетов, блогов, рекламных объявлений, электронных писем и многого другого.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Kizen
kizen.com
Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Contently
contently.com
Решение для контент-маркетинга с самым высоким рейтингом: экспертная контент-стратегия, корпоративная платформа контент-маркетинга и глобальная сеть создателей контента.
Jiminny
jiminny.com
Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Readable
readable.com
Readable — лучший инструмент для удобства чтения. Оптимизируйте ясность и сделайте аудиторию ближе.
Syncari
syncari.com
Syncari — это первая в мире платформа полной автоматизации данных без использования кода, которая дает вашей команде полный контроль над всеми вашими данными. Интеграция и управление данными по всему вашему технологическому стеку никогда не была проще.
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик услуг сети доставки контента (CDN) для доставки мультимедиа и программного обеспечения, а также решений облачной безопасности.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
TrackMaven
trackmaven.com
Программное обеспечение для маркетинговой аналитики TrackMaven помогает маркетологам доказать рентабельность инвестиций и улучшить результаты по 18 интегрированным цифровым и социальным каналам.
Mutiny
mutinyhq.com
ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.
AdRoll
adroll.com
С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, основанного на искусственном интеллекте, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, многоканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше...
Foleon
foleon.com
На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — это безопасная для конфиденциальности платформа для оценки посетителей веб-сайтов и входящих лидов, которая прогнозирует вероятность покупки и будущий доход для каждого посетителя веб-сайта и превращает эти прогнозы в: - Рекламные аудитории и синтетические конверсии (сигналы оптимизации ин...
Seobility
seobility.net
Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
WhatConverts
whatconverts.com
Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Bombora
bombora.com
Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.