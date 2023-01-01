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Альтернативы - Dreamdata

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Issuu

Issuu

issuu.com

Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!

Gong.io

Gong.io

gong.io

Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

Botify

Botify

botify.com

Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время ...

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.

Anyword

Anyword

anyword.com

Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Получите лучшее в мире программное обеспечение для копирайтинга с искусственным интеллектом и создайте тексты мирового класса для своего веб-сайта, социальных сетей, отчетов, блогов, рекламных объявлений, электронных писем и многого другого.

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Contently

Contently

contently.com

Решение для контент-маркетинга с самым высоким рейтингом: экспертная контент-стратегия, корпоративная платформа контент-маркетинга и глобальная сеть создателей контента.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Readable

Readable

readable.com

Readable — лучший инструмент для удобства чтения. Оптимизируйте ясность и сделайте аудиторию ближе.

Syncari

Syncari

syncari.com

Syncari — это первая в мире платформа полной автоматизации данных без использования кода, которая дает вашей команде полный контроль над всеми вашими данными. Интеграция и управление данными по всему вашему технологическому стеку никогда не была проще.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai — ведущий поставщик услуг сети доставки контента (CDN) для доставки мультимедиа и программного обеспечения, а также решений облачной безопасности.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

Программное обеспечение для маркетинговой аналитики TrackMaven помогает маркетологам доказать рентабельность инвестиций и улучшить результаты по 18 интегрированным цифровым и социальным каналам.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, основанного на искусственном интеллекте, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, многоканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше...

Foleon

Foleon

foleon.com

На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai — это безопасная для конфиденциальности платформа для оценки посетителей веб-сайтов и входящих лидов, которая прогнозирует вероятность покупки и будущий доход для каждого посетителя веб-сайта и превращает эти прогнозы в: - Рекламные аудитории и синтетические конверсии (сигналы оптимизации ин...

Seobility

Seobility

seobility.net

Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.

Metadata

Metadata

metadata.io

Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.

Silktide

Silktide

silktide.com

Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

Bombora

Bombora

bombora.com

Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.

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