WebCatalog
Drawtify

Drawtify

drawtify.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Drawtify в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Drawtify — бесплатный онлайн-редактор векторной графики и SVG-редактор. Альтернатива Adobe Illustrator, Corel Draw и Inkscape с шаблонами.

Веб-сайт: drawtify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Drawtify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Vectorpea

Vectorpea

vectorpea.com

Worldvectorlogo

Worldvectorlogo

worldvectorlogo.com

Method Draw

Method Draw

editor.method.ac

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

SeekLogo

SeekLogo

seeklogo.com

FotoJet

FotoJet

fotojet.com

Flaticon

Flaticon

flaticon.com

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

Design Bundles

Design Bundles

designbundles.net

Adobe Illustrator Web

Adobe Illustrator Web

preview.illustrator.adobe.com

Rawpixel

Rawpixel

rawpixel.com

Envato Elements

Envato Elements

elements.envato.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности