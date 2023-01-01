WebCatalog
Donut

Donut

donut.app

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Donut в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Попрощайтесь с праздными деньгами. Зарабатывайте 6% годовых с помощью экономии на основе DeFi.

Веб-сайт: donut.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Donut, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Bookmarked.pro

Bookmarked.pro

bookmarked.pro

Rubiqubic

Rubiqubic

rubiqubic.tech

SecureGive

SecureGive

securegive.com

ChefGPT

ChefGPT

chefgpt.xyz

Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

Chatness

Chatness

chatness.app

FileGPT

FileGPT

filegpt.app

Maritess

Maritess

maritessai.com

Hubdoc

Hubdoc

hubdoc.com

Wonderland

Wonderland

wonderland.money

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Qreative AI

Qreative AI

qreative.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности