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Dog Forums

Dog Forums

dogforums.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Присоединяйтесь к сообществу, посвященному обсуждению ухода, обзоров продуктов питания, советов по дрессировке, групп спасения и фотографий собак. Приветствуются все породы собак и собаководы.

Веб-сайт: dogforums.com

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