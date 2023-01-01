Альтернативы - DocTract
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — это многофункциональная CLM-платформа, которая позволяет оптимизировать процессы заключения контрактов и добиться соответствия требованиям в масштабе с меньшими затратами.
Proposify
proposify.com
Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.
Practice Ignition
practiceignition.com
Отправляйте предложения, контракты и платежи в одном документе — это более быстрый и эффективный способ управления взаимодействием с клиентами. Практика зажигания делает это супер е
Ironclad
ironcladapp.com
Программное обеспечение Ironclad для управления контрактами — единственное решение, которое позволяет компаниям самостоятельно разрабатывать и развертывать контракты любого типа и сложности за считанные минуты.
Concord
concordnow.com
Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.
Legislate
legislate.ai
Legislate — это юридическая технологическая компания, основанная в Оксфорде, которая позволяет людям, не являющимся юристами, безопасно создавать, управлять и искать одобренные юристами контракты без легального бюджета. Программное обеспечение Legislate для управления контрактами построено на запате...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Экономьте время, деньги и энергию, используя самое простое и доступное программное обеспечение для управления контрактами на рынке.
Contractify
contractify.io
Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Tradogram
tradogram.com
ЛУЧШИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ Автоматизируйте процесс закупок с помощью индивидуальных заказов на покупку, заявок и запросов предложений. Заключайте выгодные сделки, оптимизируйте процесс одобрения и завершайте трехсторонний матч на Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.
Papernest
papernest.com
Все ваши контракты и подписки. Всего за несколько кликов, очень просто. Электричество, газ, интернет-бокс, мобильный тариф, страхование жилья, письменная пресса и т. д. 👉 100% бесплатно! Единое пространство для централизации, подписки, переключения и свободного прекращения всех ваших контрактов и...
Juro
juro.com
Предоставьте своей команде возможность использовать Juro — универсальное программное обеспечение для автоматизации контрактов, которое упрощает создание, исполнение и управление юридическими контрактами.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...
DeepStream
deep.stream
С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Будучи лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы г...
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это платформа как услуга, предоставляющая безопасное облачное стратегическое решение для организаций по переходу на безбумажный документ, оптимизирующее все документы, требующие заполнения, подачи, организации и поиска бумажных форм и информации, содержащейся в них. Информация из форм авт...
Precisely
preciselycontracts.com
Precision — это программное обеспечение для управления жизненным циклом контрактов, которое помогает юридическим отделам сосредоточиться на действительно важной работе. Благодаря автоматизированному составлению контрактов, рабочим процессам утверждения, электронной подписи, интеллектуальному архивир...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это британское программное обеспечение для электронной подписи, предназначенное для отправки, подписания и управления контрактами в Интернете. Компании используют Legalesign для достижения значительной производительности и финансовой выгоды, повышения удовлетворенности своих клиентов за...
Leeway
getleeway.com
Leeway обслуживает контракты сотен современных и быстрорастущих компаний, таких как Qonto, Luko, Alma или Voodoo, помогая им сократить время, затрачиваемое на управление контрактами, а также дает им контроль и прозрачность юридических и финансовых рисков.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — это комплексное решение PaaS для более продуманных юридических документов. Наша уникальная платформа позволяет легко создавать, вести переговоры, подписывать контракты и управлять ими, позволяя вам полностью контролировать рабочий процесс с юридическими документами. Juridoc помогает вам ул...
fynk
fynk.com
fynk позволяет автоматизировать весь жизненный цикл контракта. Оно позволяет создавать, редактировать, просматривать, утверждать, подписывать электронным способом, анализировать контракты и управлять ими от начала до конца с помощью гибкого и простого в использовании средства управления контрактами....
Docue
docue.com
Docue Technologies — юридическая технологическая компания, основанная в 2015 году, с офисами в Лондоне, Хельсинки и Стокгольме. Docue дает компаниям возможность создавать, подписывать электронным способом, управлять и хранить юридически обязывающие контракты профессионального уровня быстрым и доступ...
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — это простое и безопасное программное обеспечение для управления контрактами с хранилищем контрактов, оповещениями и рабочими процессами утверждения.
Zefort
zefort.com
Zefort — мощное программное обеспечение для управления контрактами. Подписывайте, храните, делитесь контрактами и легко со своей командой. Устанавливайте напоминания и используйте мощный поиск.
WhitePipe
whitepipe.io
Оптимизированное управление контрактами и автоматизация в лучшем виде! Оптимизируйте управление контрактами и дебиторской задолженностью с помощью автоматизации и шаблонов для всех предприятий малого и среднего бизнеса, экономя время и одновременно оцифровывая.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — это решение для создания документов за считанные секунды с помощью интерактивных форм, как если бы это был разговор. Улучшите управление своими контрактами с помощью этого программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволяет вам автоматически генерировать свод...
Pergamin
pergam.in
В Pergamin вы можете создавать, редактировать, подписывать в электронном виде, а также архивировать контракты и другие документы на 90 % быстрее. Полностью онлайн.
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (ранее The Legal Capsule) — это платформа управления жизненным циклом корпоративных юридических контрактов. Платформа предоставляет шаблоны контрактов, составление проектов, переговоры, хранение подписей и юридические контракты, чтобы помочь предприятиям заключать сделки более эффективно ...
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT помогает предприятиям составлять документы на 70% быстрее и сокращать время утверждения на 4–7 дней. Срок реализации: 1-3 недели. Мы являемся системой автоматизации документооборота и управления контрактами со следующими ключевыми преимуществами: 1. Адаптация: мы автоматизируем ваши шаблоны ...
provakil
provakil.com
Мы предоставляем предприятиям большую прозрачность их юридических операций и снабжаем их важной информацией, необходимой для принятия и исполнения решений. Компании используют Provakil для управления процессами разрешения споров, разрешения споров до и после них, управления контрактами, взыскания и ...
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команды всех размеров используют Pocketlaw, чтобы легко работать с юридическими межорганизационными системами автоматизированным, масштабируемым и удобным для пользователя способом. Наша интуитивно понятная универсальная юридическая платформа помогает юридическим и неюридическим командам управлять п...
DocuX
docux.ai
Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйт...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...
top.legal
top.legal
top.legal — это SaaS-платформа, революционизирующая процесс переговоров по контрактам. Имея четкое видение устранения проблем при заключении контрактов и оптимизации результатов, мы предлагаем решение, которое интегрирует программную аналитику, переговоры и автоматизацию в процесс заключения контрак...
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — это создание контрактов, переговоры, электронная подпись и хранилище контрактов. Используйте Advocat AI для ускорения заключения контрактов и снижения рисков.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — это пакет технологий закупок, адаптированный для предприятий малого и среднего бизнеса, который позволяет повысить реальную ценность за счет автоматизации процесса закупок в одной системе. Продукт решает следующие проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в сфере закупок: ...
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачн...
ContractWorks
contractworks.com
Восстановите уверенность — получите простое и масштабируемое программное обеспечение для управления контрактами, которое можно настроить за считанные минуты. Получите полный контроль над всем жизненным циклом вашего контракта, составляйте идеальные соглашения, улучшайте прозрачность контрактов и ни...
Contractbook
contractbook.com
Contractbook превращает статические контракты в базу данных для всей организации, раскрывая всю ценность ваших данных, обеспечивая прозрачность и бесперебойный поток данных между инструментами. Легко создавайте и подписывайте документы, сотрудничайте со своей командой, отслеживайте все свои обязател...
Legistify
legistify.com
Legistify — одна из ведущих и быстрорастущих мировых компаний в области юридических технологий, предлагающая LegisTrak единый интегрированный комплексный пакет юридического управления для корпоративных клиентов. Платформа охватывает различные варианты использования, включая контракты, судебные разби...
Inhubber
inhubber.com
Платформа управления контрактами с собственной цифровой подписью. Используя блокчейн и искусственный интеллект, INHUBBER обеспечивает беспрецедентную безопасность и анализ данных для облачного программного обеспечения CLM. INHUBBER упрощает контракты и делает их понятными, интерактивными, простыми в...
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — это решение для управления контрактами и автоматизации на основе искусственного интеллекта, предназначенное для быстрорастущих компаний. Он предлагает комплексные услуги по управлению контрактами для юридических, торговых, маркетинговых, человеческих ресурсов, бизнес-операций и закупок. ...
Ontra
ontra.ai
Ontra — мировой лидер в области автоматизации контрактов и аналитики для частных компаний по управлению активами. Платформа Ontra сочетает в себе программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта и всемирную сеть высококвалифицированных юристов для модернизации повторяющихся юридических...
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — это самое простое и интуитивно понятное облачное программное обеспечение для эффективного управления вашими контрактами. Наше безопасное программное обеспечение размещено в ЕС на серверах, сертифицированных по ISO27001 и ISO9001, и ему доверяют сотни клиентов. Оно предлагает автоматиз...
Lexion
lexion.ai
Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...
Zuva
zuva.ai
ИИ контрактов, который очень прост в использовании. Легко добавляйте аналитику контрактов в свои рабочие процессы и приложения.
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign помогает компаниям быстрее заключать сделки и легко управлять контрактами за счет лучшего взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла контракта.
Oneflow
oneflow.com
Меньше контрактного админа. Больше контрактной магии. Будьте более эффективными с помощью по-настоящему цифровых контрактов Oneflow, которые делают работу быстрее, а жизнь проще.
GetAccept
getaccept.com
С легкостью удовлетворите свои потребности в цифровых продажах с помощью нашего универсального программного обеспечения! Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня и заключайте сделки быстрее.
Evisort
evisort.com
Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.
DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.