WebCatalog
Dissapore

Dissapore

dissapore.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dissapore в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Dissapore изменил то, как мы говорим о еде: рецепты, блюда, рестораны с неповторимым сочетанием новостей, скандалов, развлечений и иронии.

Веб-сайт: dissapore.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dissapore, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Subito

Subito

subito.it

Unobravo

Unobravo

unobravo.com

Simulatore Click Day

Simulatore Click Day

simulatoreclickday.it

Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

ilsole24ore.com

PagineGialle

PagineGialle

paginegialle.it

Corriere della Sera

Corriere della Sera

corriere.it

Trenitalia

Trenitalia

trenitalia.com

HUB Scuola

HUB Scuola

hubscuola.it

TakeOff CRM

TakeOff CRM

takeoffcrm.com

Fantacalcio

Fantacalcio

fantacalcio.it

Alfred24

Alfred24

alfred24.it

BonusX

BonusX

bonusx.it

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности