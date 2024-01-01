Альтернативы - Displayr

Playvox

playvox.com

По мере роста объема ваших разговоров становится все труднее оставаться в курсе проблем и запросов клиентов. Приложение Prodsight упрощает эту задачу, автоматически анализируя ваши разговоры в Zendesk и Intercom на предмет тем и настроений и создавая постоянно обновляемый отчет о наиболее распростра...