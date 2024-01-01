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Альтернативы - Displayr

Canva

Canva

canva.com

Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio, ранее Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интеракт...

Kittl

Kittl

kittl.com

Ускорьте свои рабочие процессы с помощью инструментов дизайна Kittl на базе искусственного интеллекта и получите мгновенный доступ к множеству потрясающих иллюстраций, шрифтов, фотографий, значков и текстур.

Genially

Genially

genial.ly

Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Откройте для себя науку быстрее. Визуальная навигация по исследованиям, поиск в сети цитирования и синхронизация команды. Лучшая платформа для научных открытий.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй

Grow

Grow

grow.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.

Visme

Visme

visme.co

Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Исследуйте быстрее с Роуз. Сократите затраты времени на поиск, очистку, визуализацию и преобразование данных, используя возможности искусственного интеллекта.

Databox

Databox

databox.com

Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.

Venngage

Venngage

venngage.com

Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.

Grist

Grist

getgrist.com

Мир заслуживает лучшего инструмента, чем электронные таблицы. Объедините гибкость электронных таблиц с надежностью базы данных, чтобы организовать данные по-своему.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Культура безопасности (iAuditor) Проводить проверки. Захват проблем. Управляйте задачами. Общайтесь четко. Обучайте рабочие команды. Предприятия любого размера выполняют свою работу с помощью SafetyCulture.

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

Генерируйте идеи и идеи с помощью искусственного интеллекта и сетевого мышления. InfraNodus сочетает в себе анализ текста, сетевую визуализацию и искусственный интеллект GPT-3, чтобы помочь вам изучить дискурс, улучшить рабочие процессы чтения, письма и исследований. Получите краткий обзор любого ...

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — это внутренний инструмент для создания инструментов без кода. Простой интерфейс перетаскивания позволяет любому создавать инструменты, необходимые для управления ежедневными операциями, такими как отслеживание заказов, решение проблем и мониторинг платежей.

Reportei

Reportei

reportei.com

Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.

Aiven

Aiven

aiven.io

Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.

Reportz

Reportz

reportz.io

Инструмент отчетности, предназначенный для экономии вашего времени и денег на трудоемких периодических задачах отчетности за счет использования интерактивных панелей мониторинга.

Zing Data

Zing Data

getzingdata.com

Zing Data упрощает решение сложных вопросов, предоставляя данные под рукой. Благодаря визуальному доступу к данным с мобильных устройств любой сотрудник вашей организации может ответить на вопросы с помощью данных за считанные секунды.

CloudNine

CloudNine

cloudnine.com

CloudNine — компания по автоматизации обнаружения электронных данных, которая предоставляет облачное программное обеспечение и услуги для упрощения обнаружения, расследований и аудита в судебных процессах.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...

DeepOpinion

DeepOpinion

go.deepopinion.ai

Искусственный интеллект без кода для профессионалов в области автоматизации. Наконец, универсальная платформа для создания автоматизированных систем искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.

DashThis

DashThis

dashthis.com

Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!

Plecto

Plecto

plecto.com

Повышение производительности вашей команды начинается здесь. Plecto — единственная комплексная платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе инструменты визуализации KPI в реальном времени, геймификации и коучинга в одном мощном решении.

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Обзор временной шкалы и примеры. Эффективное планирование и составление графиков проектов с впечатляющими сроками всего за несколько кликов. Создавайте высококачественные диаграммы, инфографику и бизнес-визуализации бесплатно за считанные секунды. Создавайте временные шкалы, диаграммы, карты для пре...

MSIGHTS

MSIGHTS

msights.com

Преобразование данных, отчетность и совместная работа, которые повышают эффективность, действия и подотчетность.

InMoment

InMoment

inmoment.com

Подход InMoment Experience Improvement (XI) выходит за рамки традиционного управления качеством обслуживания клиентов и сочетает в себе данные, технологии и отраслевой опыт».

Parsedoc

Parsedoc

parsedoc.com

Parsedoc — это автоматизированное решение для чтения и обработки документов, которое преобразует неструктурированные тексты в структурированные данные благодаря использованию оптического распознавания символов и искусственного интеллекта. Это уменьшит рабочую нагрузку, связанную с управлением счетам...

Keatext

Keatext

keatext.ai

Анализируйте обратную связь, чтобы улучшить качество обслуживания людей. Keatext привносит голос клиента и сотрудника в вашу повседневную деятельность. Наша платформа создана для команд CX, маркетинга и HR, чтобы понимать большие объемы обратной связи — аналитические обзоры, открытые опросы и заявки...

Dcipher Analytics

Dcipher Analytics

dcipheranalytics.com

Dcipher Analytics — это современная комплексная платформа автоматизации знаний и анализа текста на базе SaaS, не требующая кодирования, которая делает текстовую аналитику доступной для экспертов в общей области. Организации используют его, чтобы получить выгоду от анализа отзывов клиентов, изучения ...

Wonderflow

Wonderflow

wonderflow.ai

Каждый день миллионы клиентов оставляют отзывы о продуктах, которые им нравятся, которые они любят, ненавидят или которые хотели бы изменить. От повседневных, обычных продуктов FMCG до дорогостоящих покупок, с множеством ценовых категорий и десятками вариаций в рамках ассортимента продуктов, точная ...

Text2data

Text2data

text2data.com

По завершении анализа вы увидите общую оценку документа и введете текст с выделенными фразами. Важно проверять наличие отрицаний, если вы считаете, что некоторые слова должны иметь разную полярность.

RavenPack

RavenPack

ravenpack.com

RavenPack — ведущий поставщик аналитики больших данных для финансовых услуг. Финансовые профессионалы полагаются на RavenPack из-за его скорости и точности при анализе больших объемов неструктурированного контента.

NetMiner

NetMiner

netminer.com

NetMiner имеет встроенный механизм сценариев на основе Python, оснащенный автоматическим генератором сценариев для неквалифицированных пользователей. Тогда пользователи смогут работать с NetMiner с существующим графическим интерфейсом или программируемым языком сценариев.

Labelf

Labelf

labelf.ai

Labelf — это инструмент классификации текста искусственного интеллекта без кода, который позволяет вам за день обучать новейшим и лучшим моделям искусственного интеллекта на основе ваших собственных данных. Самый популярный вариант использования — интерпретация, анализ и автоматизация рабочих процес...

MeaningCloud

MeaningCloud

meaningcloud.com

ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА. Лидирующие на рынке решения MeaningCloud для интеллектуального анализа текста и голоса клиента. Зарегистрируйтесь сейчас на нашем веб-сайте, чтобы открыть для себя наш текстовый API

Yabble

Yabble

yabble.com

Yabble создает мгновенную информацию, чтобы вы могли мгновенно действовать. От первого в мире плагина ChatGPT до набора инструментов, которые мгновенно подсчитывают, обобщают и обрабатывают ваши данные — Yabble — это первая в своем роде передовая технологическая компания, которая совершает революцию...

unitQ

unitQ

unitq.com

unitQ — это недостающее звено в вашем цикле обратной связи, предоставляющее информацию на основе искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей, которая поможет вам создавать высококачественные продукты, услуги и опыт. Компании-лидеры в своей категории, такие как Spotify, Bumble, Pinteres...

Evolution AI

Evolution AI

evolution.ai

Evolution AI — это отмеченное множеством наград программное обеспечение для извлечения данных с помощью искусственного интеллекта. Сочетая компьютерное зрение и обработку естественного языка (НЛП), наши модели искусственного интеллекта способны понимать и интерпретировать любой тип документа с беспр...

Thematic

Thematic

getthematic.com

Thematic превращает неструктурированные данные обратной связи из любого канала в ценную информацию для улучшения продуктов и качества обслуживания клиентов. Благодаря искусственному интеллекту и вашим бизнес-знаниям теперь можно легко и очень быстро получить точные результаты. Тематический дает нужн...

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...

Lang.ai US

Lang.ai US

lang.ai

Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...

Relative Insight

Relative Insight

relativeinsight.com

Relative Insight обеспечивает анализ текста на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь брендам и агентствам получать информацию о клиентах, целевой аудитории и конкурентах на основе слов. Платформа представляет собой эффективное и масштабируемое решение для получения практической информации и...

Playvox

Playvox

playvox.com

По мере роста объема ваших разговоров становится все труднее оставаться в курсе проблем и запросов клиентов. Приложение Prodsight упрощает эту задачу, автоматически анализируя ваши разговоры в Zendesk и Intercom на предмет тем и настроений и создавая постоянно обновляемый отчет о наиболее распростра...

Lumoa

Lumoa

lumoa.me

Lumoa — первая платформа CX, предлагающая GPT. Раньше компании тратили недели на сбор, анализ, интерпретацию и составление отчетов по отзывам клиентов из разных источников. Теперь каждый сотрудник может задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени, основываясь на голосе клиента. Lum...

Chattermill

Chattermill

chattermill.com

Платформа анализа клиентского опыта Chattermill помогает компаниям раскрыть реальность своих клиентов и понять их мнение. Используя Chattermill, компании могут унифицировать данные обратной связи с клиентами из обзоров, заявок в службу поддержки, разговоров и социальных сетей, чтобы выяснить, чего к...

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