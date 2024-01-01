Альтернативы - Disciple

Rungway

rungway.com

Создайте безопасное пространство, где люди смогут получать советы по работе и жизни от своих коллег. Rungway — это не просто платформа наставничества, она воплощает в жизнь ценности вашей компании и дает каждому возможность высказать свое мнение по наиболее важным для него темам, повышает вовлеченно...