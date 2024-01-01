Альтернативы - Diffbot
Feedly
feedly.com
Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
Data.ai
data.ai
data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.
Seamless.AI
seamless.ai
Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
Serpstat
serpstat.com
Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Awario
awario.com
Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
Dataminr
dataminr.com
Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.
Brand24
brand24.com
Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
RocketReach
rocketreach.co
Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
Mention
mention.com
Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Critical Mention
criticalmention.com
Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
Kaspr
kaspr.io
Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.
Sensor Tower
sensortower.com
Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.
Muck Rack
muckrack.com
Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Closely
closelyhq.com
Лучший инструмент автоматизации LinkedIn: ✔️Создавайте персонализированные кампании ✔️Управляйте воронкой продаж ✔️Отслеживайте продуктивность ✔️Внутренняя интеграция с инструментами CRM. ⭐50 кредитов БЕСПЛАТНО.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Cognism
cognism.com
Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
Contify
contify.com
Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и отраслевых сегментах.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действите...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Ключевые функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...
useArtemis
useartemis.co
Находите потенциальных клиентов, рассылайте электронные письма и запускайте многоканальные кампании. Увеличьте свои усилия по распространению информации, извлекайте и обогащайте потенциальных клиентов, а затем начинайте многоканальные кампании через Linkedin и электронную почту.
SalesIntel
salesintel.io
Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — это платформа инструментов поиска продаж B2B. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте сигналы о покупке и персонализируйте холодный охват для исходящего поиска.
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
Zulu5
zulu5.com
Изучите свои рекламные риски и возможности с помощью инструментов анализа рекламы Zulu5. Наша платформа, разработанная для рекламодателей, издателей и агентств, позволяет вам выявлять прошлые успехи, адаптировать существующие кампании и открывать новые возможности для достижения успеха кампании и пр...
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, которое помогает агентствам и командам расширять охват LinkedIn! Безопасно отправляйте неограниченное количество запросов на подключение и сообщений из нескольких синхронизированных учетных записей с помощью единственного на рынке инструмента автом...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешней ситуации с отслеживанием клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным...
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
Success.ai
success.ai
Success.ai использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам отправлять неограниченное количество электронных писем проверенным потенциальным клиентам, увеличивая ваш охват. Мы определяем правильных потенциальных клиентов для таргетинга, персонализируем ваши электронные письма и отслеживаем резул...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify предоставляет вам легкий доступ к миллионам компаний и специалистов по электронной почте, телефону и через социальные сети, чтобы помочь вашей компании расти быстрее.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические ...
LoneScale
lonescale.com
Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (ранее Leadleader) — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам по продажам и маркетингу данные, приложения и идеи, необходимые им для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.
InboxPro
inboxpro.io
Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Luna.ai
luna.ai
Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Поймите, как публика взаимодействует с той или иной темой. Анализируйте и сообщайте о данных взаимодействия с общественностью за более чем 7 лет в Интернете и социальных сетях.