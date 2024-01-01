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Альтернативы - Diffbot

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Awario

Awario

awario.com

Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

G2

G2

g2.com

Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.

Clay

Clay

clay.com

Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...

Mention

Mention

mention.com

Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

Closely

Closely

closelyhq.com

Лучший инструмент автоматизации LinkedIn: ✔️Создавайте персонализированные кампании ✔️Управляйте воронкой продаж ✔️Отслеживайте продуктивность ✔️Внутренняя интеграция с инструментами CRM. ⭐50 кредитов БЕСПЛАТНО.

Metadata

Metadata

metadata.io

Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.

Cognism

Cognism

cognism.com

Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.

Contify

Contify

contify.com

Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и ​​отраслевых сегментах.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действите...

Customers.ai

Customers.ai

customers.ai

Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Ключевые функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...

useArtemis

useArtemis

useartemis.co

Находите потенциальных клиентов, рассылайте электронные письма и запускайте многоканальные кампании. Увеличьте свои усилия по распространению информации, извлекайте и обогащайте потенциальных клиентов, а затем начинайте многоканальные кампании через Linkedin и электронную почту.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ — это платформа инструментов поиска продаж B2B. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте сигналы о покупке и персонализируйте холодный охват для исходящего поиска.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.

Zulu5

Zulu5

zulu5.com

Изучите свои рекламные риски и возможности с помощью инструментов анализа рекламы Zulu5. Наша платформа, разработанная для рекламодателей, издателей и агентств, позволяет вам выявлять прошлые успехи, адаптировать существующие кампании и открывать новые возможности для достижения успеха кампании и пр...

HeyReach

HeyReach

heyreach.io

Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, которое помогает агентствам и командам расширять охват LinkedIn! Безопасно отправляйте неограниченное количество запросов на подключение и сообщений из нескольких синхронизированных учетных записей с помощью единственного на рынке инструмента автом...

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешней ситуации с отслеживанием клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным...

42matters

42matters

42matters.com

42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам отправлять неограниченное количество электронных писем проверенным потенциальным клиентам, увеличивая ваш охват. Мы определяем правильных потенциальных клиентов для таргетинга, персонализируем ваши электронные письма и отслеживаем резул...

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify предоставляет вам легкий доступ к миллионам компаний и специалистов по электронной почте, телефону и через социальные сети, чтобы помочь вашей компании расти быстрее.

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические ...

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront (ранее Leadleader) — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам по продажам и маркетингу данные, приложения и идеи, необходимые им для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Поймите, как публика взаимодействует с той или иной темой. Анализируйте и сообщайте о данных взаимодействия с общественностью за более чем 7 лет в Интернете и социальных сетях.

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