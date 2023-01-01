Альтернативы - Dialpad
Five9
five9.com
Five9 представляет собой самый проверенный и надежный облачный контакт-центр, который, как доказано, раскрывает возможности анализа и понимания клиентов, которые позволяют агентам и организациям предоставлять исключительный опыт работы с клиентами. Five9 – Контакт-центр как услуга – CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
PhoneBurner
phoneburner.com
Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!
Cloudtalk
cloudtalk.com
Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный номеронабиратель и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
Convoso
convoso.com
Convoso — это средство прогнозного дозвона №1 для центров исходящих вызовов с более чем 20 агентами. Идеальное решение для автоматического дозвона для ваших потребностей в омниканальном наборе номера!