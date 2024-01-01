Альтернативы - Denodo
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality предлагает два продукта для гибкого решения проблем интеграции и управления данными индивидуальным способом, который лучше всего подходит группам данных в быстро меняющемся мире данных. Платформа Data Virtuality Platform — виртуализация данных для гибких архитектур данных. Благодаря ...
CData Connect Cloud
cdata.com
Ваша организация зависит от бизнес-данных и операционных данных в режиме реального времени, которые позволяют получать полезную информацию и стимулировать рост. CData Connect — это недостающее звено в вашей цепочке создания стоимости данных. CData Connect позволяет пользователям подключаться к данны...