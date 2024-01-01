Альтернативы - Denodo

CData Connect Cloud

cdata.com

Ваша организация зависит от бизнес-данных и операционных данных в режиме реального времени, которые позволяют получать полезную информацию и стимулировать рост. CData Connect — это недостающее звено в вашей цепочке создания стоимости данных. CData Connect позволяет пользователям подключаться к данны...