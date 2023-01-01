Закажите курьерскую доставку и управляйте ею, отслеживайте заказы в режиме реального времени для всех ваших отправлений Delhivery и обращайтесь в службу поддержки клиентов Delhivery по любым вопросам. Delhivery является крупнейшим и быстрорастущим полностью интегрированным поставщиком логистических услуг в Индии, предоставляющим более 18 000 пин-кодов и предоставляющим курьерские услуги от двери до двери и отслеживание посылок в реальном времени в одном приложении.

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