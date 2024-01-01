Альтернативы - DeftGPT
Anyword
anyword.com
Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.
BeyondWords
beyondwords.io
Публикация текста в речь без проблем. С BeyondWords вы и ваша команда можете конвертировать текст в привлекательный звук. Улучшите свой процесс публикации с помощью нашей универсальной аудиосистемы CMS и голосов искусственного интеллекта или создайте собственный голос.
Persado
persado.com
Корпоративная языковая платформа Persado, созданная с помощью искусственного интеллекта, обеспечивает более эффективный контент более чем в 9 случаях из 10.
Article Forge
articleforge.com
Получите ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ контент в один клик Используя передовой искусственный интеллект и глубокое обучение, Article Forge пишет совершенно уникальные, оптимизированные для SEO, высококачественные длинные статьи одним нажатием кнопки.
Trinity Audio
trinityaudio.ai
Решения Trinity Audio, основанные на искусственном интеллекте, помогают издателям и создателям контента создавать мир умного аудио для своей аудитории, охватывая каждый этап аудиопутешествия от создания до распространения. Trinity Audio — это компания Neratech, публичной компании, акции которой кот...
Specifio
specif.io
Specifio произвел революцию в создании юридических документов с помощью первого коммерчески доступного генератора массового контента в сфере юридических технологий. Сосредоточив внимание на дорогостоящих и объемных патентных заявках, служба Specifio всего за пару минут преобразовала составленные юр...
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics предлагает масштабируемое программное обеспечение для автоматизации работы с текстами электронной коммерции, которое решает проблемы, с которыми сегодня сталкиваются группы по работе с контентом в компаниях электронной коммерции. Поскольку программное обеспечение основано на преобразова...
Dropbase
dropbase.io
Комплексная платформа данных для команд бизнес-операций. Dropbase — это платформа данных, которая помогает оперативным группам импортировать, проверять и управлять всеми данными своих электронных таблиц в единой мощной базе данных, которая подключается ко всему.
textengine.io
textengine.io
textengine.io — это SaaS-платформа самообслуживания от Retresco, которая автоматически преобразует структурированные данные в текст. Платформа основана на технологии генерации естественного языка (NLG) на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям генерировать уникальный, наде...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Arria NLG
arria.com
Узнайте, как генерация естественного языка может немедленно повлиять на операционную эффективность и экономию средств на предприятии.
Phrasee
phrasee.co
Phrasee предоставляет фирменный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, с элементами управления корпоративного уровня и масштабной оптимизацией.