Альтернативы - Deepgram

SpeechAce

speechace.com

В SpeechAce мы стремимся помочь изучающим язык улучшить свои разговорные способности с помощью универсальной технологии распознавания речи. Мы разработали первый в мире API распознавания речи, который не только помогает изучающим язык оценить свои разговорные навыки, но и определить точные области, ...