Альтернативы - Deep Block

Neo4j

neo4j.com

Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предв...