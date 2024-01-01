Альтернативы - Deep Block
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Самая экономичная, быстрая и надежная платформа локализации. Используйте возможности масштабируемой платформы локализации программного обеспечения, чтобы уверенно выходить на новые рынки, сохраняя при этом рост и не создавая никаких проблем.
AMD
amd.com
Компания Xilinx (теперь часть AMD) является изобретателем FPGA, программируемых SoC, а теперь ACAP и предлагает самую динамичную технологию обработки в отрасли.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
OpenAI
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
Aidaptive
aidaptive.com
Обеспечьте персонализированный опыт и быстрые результаты. Бренды электронной коммерции и гостиничного бизнеса. ИИ, который конвертирует. Масштабируйте свой бизнес с помощью Aidaptive. ИИ, который конвертирует.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
Smarsh
smarsh.com
Расширенные решения для обеспечения соответствия требованиям мобильных устройств. Включите мобильную связь и уверенно соблюдайте нормативные требования благодаря поддержке более прямых операторов связи и потребительских приложений.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku enables different teams to harness the potential of AI. Startup Founders can launch AI SaaS with expert guidance. Python developers can build AI applications with "Low-Code". Marketing and Sales can leverage sales opportunities identified by AI.
DataScale
getdatascale.com
Datascale is an AI-based knowledge management system that helps automate data discovery, and make sense of data use cases. Cultivate data ideas, organize saved queries, and visualize relationship of scattered analyses. Having an AI in place with your saved queries will remove the infrastructure se...
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® is The Authority in Digital Twin. It coalesces industry, government and academia to drive consistency in vocabulary, architecture, security and interoperability of digital twin technology. It advances the use of digital twin technology from aerospace to natural resources. D...
BMC
bmc.com
BMC helps customers run and reinvent their businesses with open, scalable, and modular solutions to complex IT problems. BMC works with 86% of the Forbes Global 50 and customers and partners around the world to create their future. With our history of innovation, industry-leading automation, operati...
Keysight
keysight.com
Keysight empowers innovators to explore, design, and bring world-changing technologies to life. As the industry’s premier global innovation partner, Keysight’s software-centric solutions serve engineers across the design and development environment, enabling them to deliver tomorrow’s breakthroughs ...
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI is a one-stop marketplace to access a wide range of AI models for various use cases across industries. Vivas.AI shifts the balance of power from ML engineers toward application engineers. Application developers are no longer burdened to develop models in-house but simply use them to build t...
Weka
weka.io
WEKA helps data-driven organizations seamlessly and sustainably store, process, and manage data virtually anywhere with cloud simplicity and on-prem performance. Our software-defined, cloud-native data platform turns stagnant data silos into streaming data pipelines that fuel next-generation workloa...
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI helps companies of all sizes improve profitability with the power of machine-learned prediction. We empower e-commerce brand growth by unlocking the hidden value in the customer data you already own.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предв...
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — это умнейшая платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые стимулируют онлайн-обнаружение и взаимодействие. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубоког...