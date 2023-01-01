Альтернативы - DateMySchool
Grindr
grindr.com
Grindr — это приложение для социальных сетей и онлайн-знакомств на основе местоположения для геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда оно было запущено в марте 2009 года, и с тех пор оно стало крупнейшим и самым популярным ...
Tinder
tinder.com
Tinder — это геосоциальная сеть и приложение для онлайн-знакомств, которое позволяет пользователям анонимно ставить лайки или антипатии другим профилям на основе их фотографий, небольшой биографии и общих интересов. Как только два пользователя «совпадут», они смогут обмениваться сообщениями. Tinder ...
Zoosk
zoosk.com
Знакомства развлеклись... без игр. Подходящие синглы по всему миру уже более 13 лет!
Plenty of Fish
pof.com
Plenty of Fish Free Dating (POF) — это место, где одинокие люди общаются больше, чем любое другое приложение для знакомств. POF — это больше, чем просто приложение для знакомств. Это опыт. POF создан, чтобы помочь одиноким людям обрести счастливые отношения! У нас есть самые БЕСПЛАТНЫЕ функции, вклю...
Bumble
bumble.com
Bumble изменил к лучшему то, как люди встречаются, находят друзей и восприятие онлайн-знакомств. Женщины делают первый шаг. На Айфон+Андроид.
Badoo
badoo.com
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OkCupid
okcupid.com
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Match
match.com
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OurTime
ourtime.com
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SilverSingles
silversingles.com
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ROMEO
romeo.com
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EliteSingles
elitesingles.co.uk
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Pure
pure.app
PURE — это приложение для знакомств, позволяющее любознательным творческим людям проявить себя в своей самой игривой версии. Это пространство, где можно быть открытым в своих желаниях, честным в своих намерениях и ясным в своих границах. Общайтесь с единомышленниками, чтобы создавать и исследовать ...
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam — это приложение для знакомств, созданное специально для геев для легких или случайных свиданий и, возможно, большего.
Inner Circle
theinnercircle.co
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happn
happn.app
Happn — это приложение для знакомств, насчитывающее более 100 миллионов участников, которое позволяет вам найти всех, с кем вы пересекались; Судьба народа решила, что вам следует встретиться. Ставьте лайк профилям, которые бросаются в глаза, влюбляйтесь и, самое главное, собирайтесь вместе!
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
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eharmony.com
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mamba.ru
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