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Альтернативы - DateMyAge

Grindr

Grindr

grindr.com

Grindr — это приложение для социальных сетей и онлайн-знакомств на основе местоположения для геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда оно было запущено в марте 2009 года, и с тех пор оно стало крупнейшим и самым популярным ...

Tinder

Tinder

tinder.com

Tinder — это геосоциальная сеть и приложение для онлайн-знакомств, которое позволяет пользователям анонимно ставить лайки или антипатии другим профилям на основе их фотографий, небольшой биографии и общих интересов. Как только два пользователя «совпадут», они смогут обмениваться сообщениями. Tinder ...

Zoosk

Zoosk

zoosk.com

Знакомства развлеклись... без игр. Подходящие синглы по всему миру уже более 13 лет!

Plenty of Fish

Plenty of Fish

pof.com

Plenty of Fish Free Dating (POF) — это место, где одинокие люди общаются больше, чем любое другое приложение для знакомств. POF — это больше, чем просто приложение для знакомств. Это опыт. POF создан, чтобы помочь одиноким людям обрести счастливые отношения! У нас есть самые БЕСПЛАТНЫЕ функции, вклю...

Bumble

Bumble

bumble.com

Bumble изменил к лучшему то, как люди встречаются, находят друзей и восприятие онлайн-знакомств. Женщины делают первый шаг. На Айфон+Андроид.

Badoo

Badoo

badoo.com

Добро пожаловать в Badoo, место, где можно честно встречаться! В обществе, которое наживается на нашей неуверенности в себе, Badoo — это место, где выгодно быть настоящим, непримиримым собой. Мы боремся с двусмысленностью современных свиданий с помощью подлинного, нефильтрованного разговора. Мы счит...

OkCupid

OkCupid

okcupid.com

OkCupid — единственное приложение для знакомств, которое поможет вам узнать то, что для вас важно. Вы заслуживаете того, чтобы найти того, кого ищете. Познакомьтесь с ними сегодня!

Match

Match

match.com

Матч – это повышение знакомства до своего уровня. Потому что давайте посмотрим правде в глаза: гимнастику для большого пальца левой и правой руки можно выполнять лишь ограниченное количество раз, когда вы готовы к чему-то большему. Наше приложение, основанное на 25-летнем опыте и реальных экспертах ...

OurTime

OurTime

ourtime.com

Одинокие зрелые люди доверяют www.ourtime.com лучшим сайтам для знакомств старше 50 лет. Здесь пожилые одинокие люди соединяются ради любви и общения.

SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

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ROMEO

ROMEO

romeo.com

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Pure

Pure

pure.app

PURE — это приложение для знакомств, позволяющее любознательным творческим людям проявить себя в своей самой игривой версии. Это пространство, где можно быть открытым в своих желаниях, честным в своих намерениях и ясным в своих границах. Общайтесь с единомышленниками, чтобы создавать и исследовать ...

EliteSingles

EliteSingles

elitesingles.com

Ищете приложение для знакомств для людей 30+? Образованные одиночки? Вы находитесь в правильном месте! Более 85% наших участников EliteSingles имеют образование выше среднего, а наши пользователи преимущественно в возрасте 30-50 лет. Тысячи местных одиноких женщин и мужчин уже нашли любовь с помощью...

Adam4Adam

Adam4Adam

adam4adam.com

Adam4Adam — это приложение для знакомств, созданное специально для геев для легких или случайных свиданий и, возможно, большего.

Inner Circle

Inner Circle

theinnercircle.co

Чувствуешь себя горячим, горячим, горячим? Давай устроим тебе свидание. Мы смеем встречаться лучше Добро пожаловать в приложение, которое снова делает знакомства великолепными. Мы собираем тщательно подобранный круг действительно крутых одиночек, чтобы встречаться, общаться и встречаться в реаль...

happn

happn

happn.app

Happn — это приложение для знакомств, насчитывающее более 100 миллионов участников, которое позволяет вам найти всех, с кем вы пересекались; Судьба народа решила, что вам следует встретиться. Ставьте лайк профилям, которые бросаются в глаза, влюбляйтесь и, самое главное, собирайтесь вместе!

AdultFriendFinder

AdultFriendFinder

adultfriendfinder.com

Присоединяйтесь к крупнейшей в мире сети знакомств и социальной сети для взрослых.

Meetic

Meetic

meetic.com

Зарегистрируйтесь бесплатно на Meetic, серьезном сайте знакомств, где вы сможете просмотреть профили тысяч одиноких людей по всей Франции. Meetic — французская служба онлайн-знакомств, основанная в ноябре 2001 года и с 2013 года входящая в состав Match Group.

Mamba

Mamba

mamba.ru

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eHarmony

eHarmony

eharmony.com

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CatholicMatch

CatholicMatch

catholicmatch.com

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2RedBeans

2RedBeans

2redbeans.com

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eDate

eDate

edate.com

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Seeking

Seeking

seeking.com

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Stir

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