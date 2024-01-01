Альтернативы - DataRobot

Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock — американский поставщик стоковых фотографий, видеоматериалов, музыки и инструментов для редактирования; ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания Shutterstock, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, поддерживает библиотеку, насчитывающую около 200 ми...

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...

Faraday

Faraday

faraday.ai

Faraday позволяет вам встраивать искусственный интеллект в рабочие процессы вашего стека, чтобы ваши любимые инструменты работали еще лучше.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.

Bitdeer

Bitdeer

bitdeer.com

Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...

TensorFlow

TensorFlow

tensorflow.org

TensorFlow — это бесплатная библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом для машинного обучения и искусственного интеллекта. Его можно использовать для решения широкого спектра задач, но особое внимание уделяется обучению и выводу глубоких нейронных сетей. Он был разработан командой...

Anaconda

Anaconda

anaconda.com

Anaconda, насчитывающая более 45 миллионов пользователей и 250 000 организаций, использующих платформу, является самой популярной в мире платформой для обработки данных и основой современной разработки искусственного интеллекта. Компания была пионером в использовании Python для анализа данных, подде...

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