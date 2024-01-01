Альтернативы - DataRobot
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — американский поставщик стоковых фотографий, видеоматериалов, музыки и инструментов для редактирования; ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания Shutterstock, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, поддерживает библиотеку, насчитывающую около 200 ми...
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...
Deepnote
deepnote.com
Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Obviously AI
obviously.ai
Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.
RunLve
web.runlve.com
Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...
Faraday
faraday.ai
Faraday позволяет вам встраивать искусственный интеллект в рабочие процессы вашего стека, чтобы ваши любимые инструменты работали еще лучше.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Qlik
qlik.com
Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow — это бесплатная библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом для машинного обучения и искусственного интеллекта. Его можно использовать для решения широкого спектра задач, но особое внимание уделяется обучению и выводу глубоких нейронных сетей. Он был разработан командой...
Anaconda
anaconda.com
Anaconda, насчитывающая более 45 миллионов пользователей и 250 000 организаций, использующих платформу, является самой популярной в мире платформой для обработки данных и основой современной разработки искусственного интеллекта. Компания была пионером в использовании Python для анализа данных, подде...