Альтернативы - DashLoc
IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Moz
moz.com
При поддержке крупнейшего сообщества SEO-специалистов на планете Moz создает инструменты, которые упрощают SEO, входящий маркетинг, построение ссылок и контент-маркетинг. Начните бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня!
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.
Solocal
solocal.com
Мы помогаем бизнесу расти с помощью цифровых технологий. Мгновенно получайте персональные советы с помощью бесплатного цифрового аудита.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.
Mobal
mobal.io
Управляйте всеми списками своих компаний из одного места, без особых усилий. Мы делаем управление вашими бизнес-списками увлекательным, быстрым и приятным.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
Mobilosoft
mobilosoft.com
Управляйте местным цифровым маркетингом сети вашего бренда с одной платформы: видимость в Интернете, публикации, электронная репутация и местная реклама.
iReview
ireview.com
iReview: ваш надежный партнер в управлении репутацией в Интернете. В быстро развивающейся цифровой среде компании осознают решающую роль, которую онлайн-обзоры играют в формировании их успеха. Представляем iReview — инновационную онлайн-платформу для управления репутацией, созданную для расширения в...
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, которая упрощает местный маркетинг. От модерации отзывов клиентов и управления социальными сетями до спонсируемых кампаний и локальной видимости — Digitaleo помогает сетям и брендам привлечь больше трафика в свои точки продаж!
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — это простая в использовании платформа для управления бизнес-информацией вашей компании и обзорами более 30 локационных сервисов: карт, поисковых систем, всех популярных каталогов, GPS-устройств и социальных сетей. RocketData добавляет в эти сервисы информацию о вашей компании, находит о...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics — это универсальное программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов для B2B SaaS-бизнеса, позволяющее удерживать и расширять клиентскую базу. Reptrics создан для проактивной команды по работе с клиентами и исполнительного руководителя для управления привлечением и продлением клиенто...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT — ведущая местная платформа цифрового маркетинга для франчайзи. Мы ставим ваших франчайзи и бизнес-центры на передний план на каждом местном рынке, помогая им привлечь больше людей в Интернете и превратить их в клиентов. От гиперлокальных рекламных кампаний до управления данными местных маг...
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local стремится предоставлять масштабируемые, экономически эффективные и настраиваемые решения по управлению местным присутствием для наших торговых партнеров, брендов, агентств и местных маркетологов.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг управления идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную, проверенную информацию о мест...
myPresences
mypresences.com
mypresences.com — это лучший способ оптимизировать и управлять присутствием и репутацией бизнеса в Интернете, а также позволяет им создавать, поддерживать и отслеживать правильное, последовательное и полное присутствие в более чем 2000 службах за минимальное время и без необходимости понимания кажда...
Direction Local
direction.com
Direction Local — это полноценная локальная маркетинговая платформа, предназначенная для компаний, которые хотят быстро повысить заметность в Интернете, привлечь больше клиентов и улучшить свою репутацию. Его мощный набор инструментов включает в себя создание цитируемости в ведущих каталогах США, уп...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...
SO Connect
soconnect.com
Листинги помогают вашему местному бизнесу найти больше клиентов. Обновите информацию о своей компании за один раз на более чем 50 платформах, улучшите свой рейтинг и получите больше трафика на веб-сайт, телефонных звонков и посетителей вашего местоположения. В настоящее время мы обслуживаем более 10...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
PinMeTo
pinmeto.com
В PinMeTo есть все, что нужно вашему многолокальному бренду, чтобы перевести клиентов от поиска к действию. Обновляйте и синхронизируйте информацию о своей компании с крупнейшими поисковыми платформами, картами и социальными сетями, чтобы улучшить местное SEO. Управляйте своей репутацией, собирая от...
DigitalMaas
digitalmaas.com
Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой, используемой корпоративными предприятиями для оптимизации информации о своем местонахождении на нескольких поисковых платформах, таких как Google My Business, Apple, Facebook и Bing. Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой,...
dbaPlatform
dbaplatform.com
Местные инструменты и решения для цифровой рекламы и листинга. dbaPlatform помогает компаниям повысить видимость местных предприятий в Google, Apple, Bing и других потребительских платформах. dbaPlatform предлагает индивидуальные планы: + Реклама «Сделано для вас» + Реклама «Сделано вами» + Списки «...
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетинговых технологий, специализирующееся на листингах, репутации, социальных сетях, рекламе и бронированиях для брендов, расположенных в разных местах. Social Places доступны по цене для франшиз и предоставляют практические услуги по реализации и реализации местных маркетинговых страте...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
GoSite
gosite.com
Привлекайте больше клиентов, получайте оплату быстрее и возвращайте время с помощью GoSite. Простая технология для домашних служб и владельцев малого бизнеса. Никакого опыта не требуется.
UpCity
upcity.com
В UpCity мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг B2B. Найдите своего следующего партнера сегодня!
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX гарантирует, что ближайший к вам офис будет виден, повышая вовлеченность от открытия до покупки и далее.