WebCatalog
daily.dev

daily.dev

app.daily.dev

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ВСЕ НОВОСТИ РАЗРАБОТЧИКОВ В ОДНОМ МЕСТЕ. Получайте самые горячие новости для разработчиков. Читайте больше качественных статей. Будьте в курсе. Экономьте время.

Веб-сайт: daily.dev

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