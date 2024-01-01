Альтернативы - cutt.ly
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com — это оригинальный инструмент для сокращения URL-адресов, который сокращает ваши громоздкие ссылки до более управляемых и удобных URL-адресов.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
GoLinks
golinks.io
Интуитивно понятные, безопасные ссылки Go, которыми делятся команды. GoLinks® повышает производительность, помогая командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью запоминающихся коротких ссылок, называемых go/links.
Bitly.Pk
bitly.pk
Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk
Replug
replug.io
Сокращайте, отслеживайте и оптимизируйте свои ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга, фирменных ссылок и мощной аналитики.
T2M URL Shortener
t2mio.com
Сокращатель URL-адресов T2M — это универсальная платформа для управления ссылками. Лучший инструмент для сокращения URL-адресов с фирменным доменом и API. Персонализированные короткие ссылки с QR-кодами, расширенной аналитикой и отчетами. Вариант выделенного экземпляра для агентств.