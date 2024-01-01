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Альтернативы - cutt.ly

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com — это оригинальный инструмент для сокращения URL-адресов, который сокращает ваши громоздкие ссылки до более управляемых и удобных URL-адресов.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Интуитивно понятные, безопасные ссылки Go, которыми делятся команды. GoLinks® повышает производительность, помогая командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью запоминающихся коротких ссылок, называемых go/links.

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk

Replug

Replug

replug.io

Сокращайте, отслеживайте и оптимизируйте свои ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга, фирменных ссылок и мощной аналитики.

T2M URL Shortener

T2M URL Shortener

t2mio.com

Сокращатель URL-адресов T2M — это универсальная платформа для управления ссылками. Лучший инструмент для сокращения URL-адресов с фирменным доменом и API. Персонализированные короткие ссылки с QR-кодами, расширенной аналитикой и отчетами. Вариант выделенного экземпляра для агентств.

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