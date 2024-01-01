Альтернативы - Cube

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...

Grow

Grow

grow.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Metabase

Metabase

metabase.com

Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Американ-Форк, штат Юта, США. Специализируется на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных.

Sisense

Sisense

sisense.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики от Sisense, лидера отрасли в области бизнес-аналитики для сложных данных, позволяет легко подготавливать, анализировать и исследовать растущие данные из нескольких источников.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Общайтесь со своей базой данных с помощью ИИ. Задавайте вопросы на естественном языке и получайте ответы за считанные секунды. Больше никаких SQL-запросов, никакой науки о данных.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio — это онлайн-платформа для создания мощных бизнес-панелей для вашей команды или клиентов, работающих в режиме реального времени.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — это встроенная платформа бизнес-аналитики и аналитики, которая обеспечивает быструю, надежную и простую в использовании аналитику. Создано для всех ваших бизнес-пользователей.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Chartio

Chartio

chartio.com

Облачное решение для бизнес-аналитики и аналитики Chartio позволяет каждому анализировать свои данные из своих бизнес-приложений.

Mineo

Mineo

mineo.app

Преобразуйте блокноты Python в приложения для обработки данных. Mineo — это платформа для изучения ваших данных, создания и развертывания приложений для обработки данных на базе ноутбуков с наддувом Python.

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT — это первый в мире диалоговый аналитик искусственного интеллекта, позволяющий пользователям задавать любые вопросы о своих данных на естественном языке и получать полные ответы в течение нескольких секунд. DataGPT — это полностью автономный чат-бот с памятью, способный отвечать на сложные в...

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

Платформа бизнес-аналитики и мобильности MicroStrategy помогает предприятиям создавать и развертывать приложения для аналитики и мобильности для трансформации своего бизнеса.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit — это автоматизированная платформа для рассказывания историй, выходящая за рамки информационной панели и помогающая людям анализировать огромные и сложные данные, чтобы найти в них ценную информацию и возможности. Nugit может предоставить эту информацию посредством рассказывания историй в масш...

Holistics

Holistics

holistics.io

Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для группы обработки данных.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr — это продукт, который позволяет создавать информационные панели и настраивать оповещения в ваших базах данных SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery и Snowflake.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade — это первый инструмент расширенного анализа, созданный для команд, который позволяет аналитикам преобразовывать большие наборы данных в специальные прогнозные идеи и с легкостью делиться своими выводами.

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