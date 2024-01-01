Альтернативы - Crozdesk
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. — бесплатная онлайн-торговая площадка, выступающая посредником между покупателями и поставщиками технологий в индустрии программного обеспечения. Компания помогает потребителям выбрать программное обеспечение для своих нужд с помощью обзоров пользователей и исследований.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge — это веб-сервис, который предлагает потребителям программного обеспечения централизованное онлайн-место для контроля и управления проектами программного обеспечения с открытым исходным кодом и исследования программного обеспечения для бизнеса.
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
GetApp
getapp.com
Откройте для себя лучшие бизнес-приложения 2022 года и проверьте более 1 миллиона проверенных оценок и обзоров. Получайте рекомендации на основе данных и читайте подробные описания, чтобы найти подходящие инструменты для своей команды.
Software Advice
softwareadvice.com
Поиск программного обеспечения может оказаться утомительным. Давайте поможем. Мы поможем вам найти подходящее программное обеспечение для вашего бизнеса — бесплатно и всего за 15 минут.
Serchen
serchen.com
Serchen is the recognized leader in matching buyers and sellers of Online Services. They are committed to providing an unparalleled experience for our consumers, connecting buyers and sellers of the best cloud services in the IaaS, PaaS and SaaS categories.
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub is an independent software marketplace. SaaSHub's goal is to be objective, simple and your first stop when researching for a new service to help you grow your business. SaaSHub will help you find alternatives and reviews of the products you already use.
ITreview
itreview.jp
ITreview software is for research and advice on IT products. It provides Japanese IT professionals with a centralized platform to perform SaaS product reviews. The software aims to promote decision-making by providing tools that facilitate the automatic creation of product comparison tables. These t...
Growth Tools
growthtools.com
Инструменты роста — это ежемесячная коучинговая услуга, благодаря которой практически невозможно потерпеть неудачу в привлечении новых клиентов. Мы сочетаем проверенные руководства по развитию с коучингом 1:1 и поддержкой коллег, чтобы вы никогда не были перегружены, не застревали и не задавались во...
Awardo
awardo.co
Awardo — европейская компания, предоставляющая B2B-рынок проверенных бизнес-технологий. Платформа, основанная на обзорах, была создана, чтобы упростить процесс поиска, предоставляя надежные программные решения и поставщиков услуг в одном месте. Компания расположена в Румынии, на перекрестке Централ...
Appvizer
appvizer.com
Помочь профессионалам найти подходящее программное обеспечение для повышения конкурентоспособности и качества жизни на работе. Appvizer — это компаратор программного обеспечения, позволяющий профессионалам легко найти программное обеспечение, которое позволит им работать эффективнее. Независимо от ...
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers, единственная в мире справочная платформа для клиентов по программному обеспечению и услугам для бизнеса B2B, помогает потенциальным покупателям B2B исследовать и открывать для себя программное обеспечение и услуги для бизнеса с помощью проверенного поставщиком справочного контента...
DiscoverCloud
discovercloud.com
Лица, принимающие решения, находят и сравнивают бизнес-программное обеспечение и инструменты по десяткам категорий, включая: CRM, управление проектами, аналитику продаж, автоматизацию маркетинга, бизнес-аналитику, программное обеспечение для электронной коммерции, выставление счетов, выставление сче...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com — это онлайн-платформа для обзоров и рейтингов, полученных от толпы. Растущий список пользователей постоянно отправляет отзывы о своем опыте использования продуктов и услуг. Это определяет, как отдельные продукты или услуги ранжируются по сравнению друг с другом с помощью нашего ул...
B2B Stack
b2bstack.com.br
На B2B Stack вы найдете лучшие обзоры наиболее часто используемых инструментов в мире B2B-бизнеса. Узнайте мнение профессионалов, которые ежедневно используют инструмент, о приобретении которого вы задумываетесь. Откройте для себя и сравните качества и дефекты, с которыми столкнулись пользователи п...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest — это онлайн-платформа, которая помогает предприятиям, организациям и специалистам выбирать лучшие программные решения. SoftwareSuggest упрощает процесс, перечисляя, рассматривая и сравнивая программное обеспечение для бизнеса. При этом также помогает поставщикам программного обеспе...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest — это онлайн-платформа, которая помогает предприятиям, организациям и специалистам выбирать лучшие программные решения. SoftwareSuggest упрощает процесс, перечисляя, рассматривая и сравнивая программное обеспечение для бизнеса. При этом также помогает поставщикам программного обеспе...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Marketing Solutions — это ваша дверь к более чем 90 миллионам людей, которые каждый год исследуют, сравнивают и покупают программное обеспечение на G2. На протяжении 10 лет и 2 миллионов отзывов поставщики программного обеспечения доверяют G2, чтобы завоевать доверие и обеспечить эффективность св...
PeerSpot
peerspot.com
Платформа покупательской аналитики PeerSpot — это место, куда технические специалисты обращаются за практической и достоверной информацией о корпоративных технологиях, чтобы они могли быть уверены, что покупают именно то, что им нужно. PeerSpot, основанный на крупнейшем в мире сообществе покупателей...
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius — это сайт, на котором профессионалы могут поделиться информацией из реального мира посредством углубленных обзоров продуктов в области бизнес-технологий.