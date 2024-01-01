Альтернативы - Crowd AI

Labelbox

labelbox.com

Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.