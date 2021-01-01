Альтернативы - Critical Impact
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Sideline
sideline.com
Получите доступ к своему номеру телефона Sideline с любого устройства для обмена сообщениями в Интернете. Благодаря веб-сообщениям вы можете оставаться на связи, отправляя текстовые сообщения SMS, не выходя из рабочего стола.
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...
Textline
textline.com
Textline — это приложение для деловых текстовых сообщений, которое позволяет отправлять текстовые сообщения клиентам с вашего компьютера. SMS — самый удобный канал связи для вашей команды.
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting предоставляет простые в использовании услуги массовой рассылки текстовых сообщений с самообслуживанием тысячам предприятий в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов посредством активной разъяснительной работы и взаимодействия. Наш...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All (ранее Call-Em-All) быстро доставляет важные сообщения с помощью наших служб массовой рассылки текстовых сообщений и автоматических звонков. Попробуйте бесплатно сегодня.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Heymarket
heymarket.com
Обмен текстовыми деловыми сообщениями через Heymarket дает командам возможность выстраивать персонализированные связи. Попробуйте деловые SMS сегодня.
SimpleTexting
simpletexting.com
Единственная универсальная служба текстовых сообщений «все в одном». Мы делаем легким, быстрым и доступным отправку маркетинговых SMS-кампаний или общение с клиентами один на один.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
TextMagic
textmagic.com
Программное обеспечение для маркетинга текстовых сообщений для бизнеса. Измените качество обслуживания клиентов с помощью нашего простого в использовании маркетингового программного обеспечения для обмена текстовыми сообщениями. Отправляйте уведомления, оповещения, напоминания, подтверждения и марке...
ConvertKit
convertkit.com
Получите инструменты и средства автоматизации электронного маркетинга, необходимые для развития вашего блога и бизнеса. Присоединяйтесь к более чем 100 000 создателей и попробуйте ConvertKit сегодня.
SuiteDash
suitedash.com
Создайте свой собственный клиентский портал или доступ к клиентскому порталу с помощью нашего безопасного программного обеспечения клиентского портала: полностью фирменный вход в систему, информационная панель и уведомления по электронной почте с White Label.
Flodesk
flodesk.com
Новички и эксперты используют Flodesk для развития своего бизнеса. Создавайте электронные письма и формы, которые будут отлично смотреться на любом устройстве. Попробуйте бесплатно.
Pabbly
pabbly.com
Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.
Avochato
avochato.com
Авочато — это простой способ отправлять текстовые сообщения для бизнеса. Наша лидирующая на рынке служба обмена текстовыми сообщениями для бизнеса позволит вам связаться с вашими клиентами быстрее и эффективнее, чем когда-либо.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Salesmsg
salesmessage.com
Программное обеспечение для двусторонней деловой переписки позволяет легко отправлять и получать текстовые сообщения онлайн. Подпишитесь на 14-дневную пробную версию.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Быстро создавайте красивые электронные письма и целевые страницы. BEE — лучший редактор перетаскивания для создания мобильных электронных писем и целевых страниц.
Stripo
stripo.email
Stripo — платформа для дизайна электронной почты. Мы помогаем вам создавать качественные электронные письма любой сложности, в том числе с AMP, контентом в реальном времени и интерактивным контентом, в два раза быстрее. Встроенные инструменты для удобного создания электронной почты, интеграция с бол...
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
CallFire
callfire.com
Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!
Textdrip
textdrip.com
Начните работу с Textdrip сегодня! Изучите наши возможности и узнайте, почему мы являемся лучшим сервисом SMS-маркетинга для ваших нужд.
Systeme
systeme.io
В Systeme.io есть все инструменты, необходимые для развития вашего онлайн-бизнеса. Нажмите здесь, чтобы создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись!
Burst SMS
burstsms.com
Быстрые и простые онлайн-сервисы SMS. Развивайте свой бизнес за следующие 5 минут с помощью профессиональных сообщений A2P.
Podia
podia.com
Podia — это универсальный цифровой магазин. Самый простой способ продавать онлайн-курсы, загрузки, вебинары и членство, не требуя технических навыков. Попробуйте бесплатно!
Mailjet
mailjet.com
Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — это плагин расширения программного обеспечения электронной почты для Apple Mail, Gmail и Outlook, который помогает вам оставаться продуктивными и профессиональными.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Drip
drip.com
Создавайте персонализированный клиентский опыт, увеличивайте доход и поднимите свою маркетинговую стратегию на новый уровень с помощью Drip.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
Acumbamail
acumbamail.com
Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Пишите электронные письма с высокой конверсией в 10 раз быстрее. Сэкономьте бесчисленные часы написания. Используйте искусственный интеллект для создания эффективных текстов для сотен различных маркетинговых кампаний по электронной почте, рассылок, информационных бюллетеней и многого другого — за с...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!
SendFox
sendfox.com
Расширяйте свою аудиторию с помощью кампаний по электронной почте, автоматизации и целевых страниц, интегрирующих ваш контент.
Apptivo
apptivo.com
Миссия Apptivo заключалась в том, чтобы стать доступным и простым в использовании решением для малого бизнеса, позволяющим сотрудничать с клиентами, предоставляя настраиваемые приложения.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Ringy
ringy.com
Автоматизируйте задачи. Стимулируйте продажи. Воспитание ведет. Ringy — это комплексное CRM-решение, которое управляет всем этим в интуитивно понятном интерфейсе.
Cakemail
cakemail.com
Все инструменты, необходимые для доставки писем, которые нужны людям. Привлекайте свою аудиторию и развивайте свой бизнес с помощью инструментов и постоянной поддержки, необходимых для отправки маркетинговых и транзакционных электронных писем.