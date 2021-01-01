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Альтернативы - Critical Impact

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

Sideline

Sideline

sideline.com

Получите доступ к своему номеру телефона Sideline с любого устройства для обмена сообщениями в Интернете. Благодаря веб-сообщениям вы можете оставаться на связи, отправляя текстовые сообщения SMS, не выходя из рабочего стола.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...

Textline

Textline

textline.com

Textline — это приложение для деловых текстовых сообщений, которое позволяет отправлять текстовые сообщения клиентам с вашего компьютера. SMS — самый удобный канал связи для вашей команды.

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

EZ Texting предоставляет простые в использовании услуги массовой рассылки текстовых сообщений с самообслуживанием тысячам предприятий в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов посредством активной разъяснительной работы и взаимодействия. Наш...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All (ранее Call-Em-All) быстро доставляет важные сообщения с помощью наших служб массовой рассылки текстовых сообщений и автоматических звонков. Попробуйте бесплатно сегодня.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Обмен текстовыми деловыми сообщениями через Heymarket дает командам возможность выстраивать персонализированные связи. Попробуйте деловые SMS сегодня.

SimpleTexting

SimpleTexting

simpletexting.com

Единственная универсальная служба текстовых сообщений «все в одном». Мы делаем легким, быстрым и доступным отправку маркетинговых SMS-кампаний или общение с клиентами один на один.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

TextMagic

TextMagic

textmagic.com

Программное обеспечение для маркетинга текстовых сообщений для бизнеса. Измените качество обслуживания клиентов с помощью нашего простого в использовании маркетингового программного обеспечения для обмена текстовыми сообщениями. Отправляйте уведомления, оповещения, напоминания, подтверждения и марке...

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

Получите инструменты и средства автоматизации электронного маркетинга, необходимые для развития вашего блога и бизнеса. Присоединяйтесь к более чем 100 000 создателей и попробуйте ConvertKit сегодня.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Создайте свой собственный клиентский портал или доступ к клиентскому порталу с помощью нашего безопасного программного обеспечения клиентского портала: полностью фирменный вход в систему, информационная панель и уведомления по электронной почте с White Label.

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Новички и эксперты используют Flodesk для развития своего бизнеса. Создавайте электронные письма и формы, которые будут отлично смотреться на любом устройстве. Попробуйте бесплатно.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.

Avochato

Avochato

avochato.com

Авочато — это простой способ отправлять текстовые сообщения для бизнеса. Наша лидирующая на рынке служба обмена текстовыми сообщениями для бизнеса позволит вам связаться с вашими клиентами быстрее и эффективнее, чем когда-либо.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

Salesmsg

Salesmsg

salesmessage.com

Программное обеспечение для двусторонней деловой переписки позволяет легко отправлять и получать текстовые сообщения онлайн. Подпишитесь на 14-дневную пробную версию.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Beefree

Beefree

beefree.io

Быстро создавайте красивые электронные письма и целевые страницы. BEE — лучший редактор перетаскивания для создания мобильных электронных писем и целевых страниц.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo — платформа для дизайна электронной почты. Мы помогаем вам создавать качественные электронные письма любой сложности, в том числе с AMP, контентом в реальном времени и интерактивным контентом, в два раза быстрее. Встроенные инструменты для удобного создания электронной почты, интеграция с бол...

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.

CallFire

CallFire

callfire.com

Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!

Textdrip

Textdrip

textdrip.com

Начните работу с Textdrip сегодня! Изучите наши возможности и узнайте, почему мы являемся лучшим сервисом SMS-маркетинга для ваших нужд.

Systeme

Systeme

systeme.io

В Systeme.io есть все инструменты, необходимые для развития вашего онлайн-бизнеса. Нажмите здесь, чтобы создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись!

Burst SMS

Burst SMS

burstsms.com

Быстрые и простые онлайн-сервисы SMS. Развивайте свой бизнес за следующие 5 минут с помощью профессиональных сообщений A2P.

Podia

Podia

podia.com

Podia — это универсальный цифровой магазин. Самый простой способ продавать онлайн-курсы, загрузки, вебинары и членство, не требуя технических навыков. Попробуйте бесплатно!

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler — это плагин расширения программного обеспечения электронной почты для Apple Mail, Gmail и Outlook, который помогает вам оставаться продуктивными и профессиональными.

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

Drip

Drip

drip.com

Создавайте персонализированный клиентский опыт, увеличивайте доход и поднимите свою маркетинговую стратегию на новый уровень с помощью Drip.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.

AWeber

AWeber

aweber.com

Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Пишите электронные письма с высокой конверсией в 10 раз быстрее. Сэкономьте бесчисленные часы написания. Используйте искусственный интеллект для создания эффективных текстов для сотен различных маркетинговых кампаний по электронной почте, рассылок, информационных бюллетеней и многого другого — за с...

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!

SendFox

SendFox

sendfox.com

Расширяйте свою аудиторию с помощью кампаний по электронной почте, автоматизации и целевых страниц, интегрирующих ваш контент.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Миссия Apptivo заключалась в том, чтобы стать доступным и простым в использовании решением для малого бизнеса, позволяющим сотрудничать с клиентами, предоставляя настраиваемые приложения.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.

Aloware

Aloware

aloware.com

Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.

Ringy

Ringy

ringy.com

Автоматизируйте задачи. Стимулируйте продажи. Воспитание ведет. Ringy — это комплексное CRM-решение, которое управляет всем этим в интуитивно понятном интерфейсе.

Cakemail

Cakemail

cakemail.com

Все инструменты, необходимые для доставки писем, которые нужны людям. Привлекайте свою аудиторию и развивайте свой бизнес с помощью инструментов и постоянной поддержки, необходимых для отправки маркетинговых и транзакционных электронных писем.

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